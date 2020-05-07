Vincent Collet ve Valerie Garnier'nin sözleşmeleri uzatıldı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi Fenerbahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshedildi İran basınının son dakika olarak geçtiği habere göre Fenerbahçe, sezon başında İran'ın İstiklal takımından 753 bin Euro karşılığında transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti.

Avrupa'dan 2 yıldıza talip var! Gidiyorlar... Avrupa'dan 2 yıldıza talip var! Gidiyorlar... Fenerbahçeli oyunculara Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio ısrarını sürdürürken yıllık ücreti 5 milyon Euro'yu aşan Kruse'ye de Almanya'dan Wolfsburg talip oldu.

Ligin dev ekibi şokta! 38 koronavirüs testi pozitif çıktı Ligin dev ekibi şokta! 38 koronavirüs testi pozitif çıktı Brezilya Ligi takımlarından Flamengo, futbolcular, teknik ekip ve kulüp personeline yaptığı toplam 293 koronavirüs testinin 38'inin pozitif çıktığını açıkladı.

Sezonun transfer hamlesi! İmzalar an meselesi Sezonun transfer hamlesi! İmzalar an meselesi Yeni sezon için takıma takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile Beşiktaş mutlu sona yaklaştı. Tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül Fenerbahçe ile anlaşma noktasına gelirken, Beşiktaş yönetimi Mehmet Ekici'ye onay verdi.

Trabzonspor'a İspanya'dan bedava sol kanat Trabzonspor'a İspanya'dan bedava sol kanat Trabzonspor, Deportivo La Coruna ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Borja Valle'yi kadrosuna katmak istiyor.

G.Saray ve F.Bahçe transferde karşı karşıya G.Saray ve F.Bahçe transferde karşı karşıya Her transfer döneminde olduğu gibi bu yıl da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında birçok oyuncu için büyük rekabet yaşanacak. Son yıllarda Emre Akbaba ve Vedat Muriç için kapışan ezeli rakipleri, yaz transfer döneminde de zorlu bir savaş bekliyor. Bu kez iki takımın da hedefinde Mohammed Kudus var.