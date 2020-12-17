Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinde serbest kalma bedeli olduğu ortaya çıktı

Süper Lig'de son 4 haftada Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa karşısında alınan 3'er puan ile birlikte Alanyaspor karşısında alınan mağlubiyette Beşiktaş'ın gol yollarındaki en büyük silahı haline gelen Aboubakar'ın sözleşmesinde ortaya çıkan yeni detay kafaları karıştırdı.
7.5 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİ
Kamerunlu golcünün Beşiktaş’la imzaladığı 1+1 yıllık sözleşmede özel bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Buna göre Avrupa, Çin veya Körfez ülkelerinden herhangi bir kulüp 7.5 milyon euro bonservis ödeyerek Aboubakar’ı resmen kadrosuna katabilir.
TEKNİK HEYET VE YÖNETİM HUZURSUZ
Beşiktaş’ın sezon başında Porto’dan bedelsiz kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar son dönemde attığı goller ve yükselen form grafiğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 28 yaşındaki Kamerunlu yıldızın, siyah-beyazlı kulüple imzaladığı 1+1 yıllık sözleşmede bulunan serbest kalma maddesi ise şimdiden teknik heyet ve yönetimi huzursuz ediyor. Aboubakar’ın kontratında 7.5 milyon euro tutarında özel bir çıkış maddesi yer alıyor.
MAAŞINDA CİDDİ İNDİRİM YAPMIŞTI
Buna göre Beşiktaş’la 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalamış olsa da Vincent Aboubakar önümüzdeki ara transfer döneminde veya sezon sonunda takımdan ayrılabilir.
Avrupa, Çin veya Körfez ülkelerinden herhangi bir kulüp 7.5 milyon euro bonservis ödeyerek Kamerunlu golcüyü kadrosuna katabilir.
Maaşında ciddi indirim yapan Aboubakar, Beşiktaş’ta 1 milyon euro garanti ücret ve maç başına 17 bin 500 euro kazanıyor
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