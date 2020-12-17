  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 17 Aralık 2020 Perşembe 07:59
  • |
  • Son Güncelleme:

Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinde serbest kalma bedeli olduğu ortaya çıktı

Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinde serbest kalma bedeli olduğu ortaya çıktı

Paylaş

Skorer

Beşiktaş'ın Porto'dan kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar'ın sözleşmesindeki özel madde yönetim ve teknik heyeti şimdiden huzursuz etmeye başladı. Kamerunlu golcünün kontratında 7.5 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu ortaya çıktı.

Süper Lig'de son 4 haftada Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa karşısında alınan 3'er puan ile birlikte Alanyaspor karşısında alınan mağlubiyette Beşiktaş'ın gol yollarındaki en büyük silahı haline gelen Aboubakar'ın sözleşmesinde ortaya çıkan yeni detay kafaları karıştırdı.

7.5 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİ

Kamerunlu golcünün Beşiktaş’la imzaladığı 1+1 yıllık sözleşmede özel bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Buna göre Avrupa, Çin veya Körfez ülkelerinden herhangi bir kulüp 7.5 milyon euro bonservis ödeyerek Aboubakar’ı resmen kadrosuna katabilir.

TEKNİK HEYET VE YÖNETİM HUZURSUZ

Beşiktaş’ın sezon başında Porto’dan bedelsiz kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar son dönemde attığı goller ve yükselen form grafiğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 28 yaşındaki Kamerunlu yıldızın, siyah-beyazlı kulüple imzaladığı 1+1 yıllık sözleşmede bulunan serbest kalma maddesi ise şimdiden teknik heyet ve yönetimi huzursuz ediyor. Aboubakar’ın kontratında 7.5 milyon euro tutarında özel bir çıkış maddesi yer alıyor.

MAAŞINDA CİDDİ İNDİRİM YAPMIŞTI

Buna göre Beşiktaş’la 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalamış olsa da Vincent Aboubakar önümüzdeki ara transfer döneminde veya sezon sonunda takımdan ayrılabilir.

Avrupa, Çin veya Körfez ülkelerinden herhangi bir kulüp 7.5 milyon euro bonservis ödeyerek Kamerunlu golcüyü kadrosuna katabilir.

Maaşında ciddi indirim yapan Aboubakar, Beşiktaş’ta 1 milyon euro garanti ücret ve maç başına 17 bin 500 euro kazanıyor

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Cimbom transferi 'bitirdim' derken araya Fener girdi! Tarihe geçecek çalım
Cimbom transferi 'bitirdim' derken araya Fener girdi! Tarihe geçecek çalım

Cimbom transferi 'bitirdim' derken araya Fener girdi! Tarihe geçecek çalım

Sözleşmesindeki madde şok etti! Yönetim huzursuz
Sözleşmesindeki madde şok etti! Yönetim huzursuz

Sözleşmesindeki madde şok etti! Yönetim huzursuz

Fenerbahçe'de Jose Sosa şoku!
Fenerbahçe'de Jose Sosa şoku!

Fenerbahçe'de Jose Sosa şoku!

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Fener'in genç kalecisi iddialı: Bu daha başlangıç
Fener'in genç kalecisi iddialı: Bu daha başlangıç

Fener'in genç kalecisi iddialı: Bu daha başlangıç

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenerek turladığı maçta kırmızı kart gören Altay Bayındır'ın yerine kaleyi devralan Oytun Özdoğan, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Rekora 4 maç kaldı! Ozan Kabak'lı Schalke yine mağlup
Rekora 4 maç kaldı! Ozan Kabak'lı Schalke yine mağlup

Rekora 4 maç kaldı! Ozan Kabak'lı Schalke yine mağlup

Almanya Bundesliga'da 12. hafta karşılaşmasında Schalke 04, Freiburg'u konuk etti. Veltins Arena'da oynanan müsabaka Freiburg'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve Schalke'nin kazanamama serisi 28 maça çıktı.

Falcao 29 maç oynadı, 28 maç kaçırdı
Falcao 29 maç oynadı, 28 maç kaçırdı

Falcao 29 maç oynadı, 28 maç kaçırdı

Radamel Falcao, 40 gündür takımdan ayrı özel programla çalıştı.

Beşiktaş'ın rakibi Tarsus İdman Yurdu
Beşiktaş'ın rakibi Tarsus İdman Yurdu

Beşiktaş'ın rakibi Tarsus İdman Yurdu

Süper Lig'de 12. haftayı Alanyaspor mağlubiyetiyle kapatan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında bugün Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak.

PSG ikinci yarıda işi bitirdi
PSG ikinci yarıda işi bitirdi

PSG ikinci yarıda işi bitirdi

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 15. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Lorient'ı 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe kupada sürprize izin vermedi
Fenerbahçe kupada sürprize izin vermedi

Fenerbahçe kupada sürprize izin vermedi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Karacabey Belediyespor'u konuk ediyor. Mücadelede ilk yarı golsüz devam ediyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.