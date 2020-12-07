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aksam.com.tr
  • 07 Aralık 2020 Pazartesi 14:37
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Vincent Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a söz!

Vincent Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a söz!

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Sabah

Beşiktaş'ta performansı tavan yapan Vincent Aboubakar'ın Sergen Yalçın'a bir söz verdiği ortaya çıktı.

Takıma formsuz olarak katılan Vincent Aboubakar, forma giydiği ilk 5 maçta sadece 1 gol atabilmiş ve onu da penaltıdan bulmuştu. Oyuncunun o dönem performansı için "Eski halinden eser yok" eleştirileri yapılmıştı. Fakat ne olduysa 3-1 kaybedilen Gaziantep FK maçı sonrası oldu.

Sergen Yalçın özel olarak görüştüğü Aboubakar'a beklentilerini sıraladı. O konuşmada hocasına gol sözleri veren Kamerunlu forvet, bir sonraki maç olan Basakşehir sınavından itibaren patlamayı yaptı. 3-2 kazanılan maçta 1 gol atan Aboubakar, ardından Fenerbahçe derbisinde 2 golle tarihi zaferin mimarı oldu.

Son olarak Kasımpaşa sınavında bir gol atıp Mensah'ın kaydettiği golü de resmen var eden adam oldu. Son 3 maçta 4 gol kaydeden usta krampon, Yalçın'a verdiği sözü tutmaya başladı.

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