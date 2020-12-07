Vincent Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a söz!

Takıma formsuz olarak katılan Vincent Aboubakar, forma giydiği ilk 5 maçta sadece 1 gol atabilmiş ve onu da penaltıdan bulmuştu. Oyuncunun o dönem performansı için "Eski halinden eser yok" eleştirileri yapılmıştı. Fakat ne olduysa 3-1 kaybedilen Gaziantep FK maçı sonrası oldu.
Sergen Yalçın özel olarak görüştüğü Aboubakar'a beklentilerini sıraladı. O konuşmada hocasına gol sözleri veren Kamerunlu forvet, bir sonraki maç olan Basakşehir sınavından itibaren patlamayı yaptı. 3-2 kazanılan maçta 1 gol atan Aboubakar, ardından Fenerbahçe derbisinde 2 golle tarihi zaferin mimarı oldu.
Son olarak Kasımpaşa sınavında bir gol atıp Mensah'ın kaydettiği golü de resmen var eden adam oldu. Son 3 maçta 4 gol kaydeden usta krampon, Yalçın'a verdiği sözü tutmaya başladı.
Sezon başında 18 futbolcu alarak adeta yeniden bir takım kuran Fenerbahçe, kış transfer döneminde de durmayacak. Erol Bulut'un raporları doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapacak olan sarı-lacivertliler atağa kalktı. Sportif direktör Emre Belözoğlu, gündemdeki 3 isim için yoğun mesai harcıyor.
Galatasaray'ın Hatayspor'u konuk ettiği maçın son dakikalarından oyuna giren ve golünü atan Kerem Aktürkoğlu'nun transferinin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. Fenerbahçe scoutlarının ‘mutlaka alınmalı' dediği oyuncu için sportif direktör Emre Belözoğlu, talep edilenler karşısında ‘Ben 3. Lig oyuncusuna imza parası vermem' dedi ve futbolcuyu Galatasaray kaptı.
Trabzonspor'da sakatlanan oyuncular Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun bu akşamki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecekleri açıklandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Kerem, Ali Yavuz gibi gençleri takıma monte etti. Gençlik aşısı meyvesini verdi.
Beşiktaş'ta performansı tavan yapan Vincent Aboubakar'ın Sergen Yalçın'a bir söz verdiği ortaya çıktı.
Son haftalardaki başarılı futbol kuşkusuz en çok Fatih Terim'i memnun etti. Maç sonrası, "İsteyen, arzu eden, ne yapması gerektiğini bilen bir takım var sahada... Oyuncularımız kutlanacak iş yaptılar, kendilerini tebrik ediyorum" dedi ve uyardı.