Vincent Aboubakar'dan şaşırtan açıklama: Beşiktaş'a dönmek aklımın ucundan bile geçmedi

Uzun süre sonra milli takım formasıyla iki maça birden çıkan Aboubakar, "Yeniden doğuş sürecindeyim. Uzun süre oynama fırsatı buldum ve geri dönü yaptım. Takım arkadaşlarıma bana çok büyük moral verdi. Uzun süre sonra kendimi yeniden iyi hissediyorum." dedi.

Kamerunlu taraftarların kendisine çok büyük moral verdiğini söyleyen Aboubakar, "Onların beni selamlaması ve adımı bağırması bana dokundu. Bir maç öncesinde bu tip şeyler yaşayınca, en iyi futbolumu oynamak için motive oluyorum. Tüm ülkenin beni desteklediğini hissettim. Bu harika bir duyguydu." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"BAŞKAN, YANLIŞ BİLGİLER ANLATIP DURDU"

Porto'nun bu yaz gözden çıkardığı ve Beşiktaş'a önerdiği Aboubakar, transferiyle ilgili olarak, "Beşiktaş'a gidecektim. Ancak, Beşiktaş başkanının davranışları beni rahatsız ve mutsuz etti. Çünkü, hakkımda insanlara yanlış bilgiler anlatıp durdu. Bana, sağlık raporlarımın doğru olmadığını ve yeniden teste girmem gerektiğini söyledi. İşin aslı, Beşiktaş'ın mali problemleri vardı. Birçok oyuncusuna, çok büyük miktarlarda maaş borcu vardı." dedi.

"BEŞİKTAŞ'A DÖNMEYİ HİÇ İSTEMEDİM"

"Dürüst olmam gerekirse, Beşiktaş'a geri dönmeyi hiç istemiyordum." sözleriyle konuşmasına devam eden Kamerunlu, "Bu transferin gerçekleşmesi için her kim sorumluysa biraz fedakarlık yapmalıydı. Fakat Beşiktaş başkanı çok hassas ve zorlu bir durumdaydı. Aslında, Türkiye'ye geri dönmek aklımın ucundan bile geçmedi." ifadelerini kullandı.

Vincent Aboubakar, "İyi bir teklif gelmesi durumunda Porto'dan ayrılırım. Kariyerimi Porto'da noktalayacak değilim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

FİKRET ORMAN NE DEMİŞTİ?

Dönemin Beşiktaş başkanı Fikret Orman, yazın Aboubakar transferiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aboubakar'ı Beşiktaş taraftarı çok sevdi ve bir bağ oluştu. Biz de transferini düşünmedik değil. Dizlerinde bir sakatlık sorunu vardı. MR sonuçlarını istedik, göndermediler. Portodan 2.9 milyon Euro alıyormuş, Porto Kulübü '900 bin Euro'yu biz öderiz' dedi. Aboubakar gelmek için '500 bin Euro daha fazla alırım' dedi. Taraftarımızın duygusal bağı var ama oyuncudan da aynı şeyi bekliyorduk. Bu zihniyetle Beşiktaş'a gelmesini doğru bulmadık. Niyetimiz vardı ama oluşan şartlar ve benim gözümde oyuncunun Beşiktaş'a bakışı transferi mümkün kılmadı"

(Sporx)