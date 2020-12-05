Vincent Aboubakar son haftalarda golleriyle uçuşa geçti

Vincent Aboubakar, eski günlerini hatırlatan seviyeye geldi. Özellikle Kasım ayından gerçekleşen Milli Takım arasından sonra çıkışa geçen Aboubakar maçları boş geçmiyor.
5 MAÇTA 7 GOL
Kamerun A Milli Takımı ile Mozambik karşısında 2 maçta toplam 3 gol atan Aboubakar, Süper Lig'de de üst üste 3 haftada 4 kez ağları havalandırdı. Aboubakar 12 Kasım-4 Aralık döneminde toplam 7 gole ulaştı.
Aboubakar böylece 22 günlük süreçte Kamerun forması ile 3 gol, Beşiktaş ile 4 gol atarken 2017'den sonra ilk kez üst üste 3 lig maçında da gol atmış oldu.
Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-3 mağlup olarak ağır bir yara alan Fenerbahçe, bu hafta deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Teknik direktör Erol Bulut, zorlu maç öncesi yaptığı açıklamada “Galibiyet serisi başlatıp yeni bir döneme gireceğiz” ifadelerini kullandı.
Çaykur Rize maçında hat-trick yapan ve son iki haftadır iyi futboluyla dikkat çeken Mbaye Diagne'deki değişimin sırrı ortaya çıktı. Senegalli forvet, Teknik Direktör Fatih Terim'in son uyarısıyla kendine geldi.
İtalyan golcü Mario Balotelli'nin Brezilya ekibi Vasco Da Gama ile sözleşme imzaladığı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı öne sürüldü.
Beşiktaş'ın tartışmalı transferlerinden Vincent Aboubakar, son haftalardaki performansı ve attığı gollerle tüm endişeleri bertaraf etti.
Fenerbahçe'nin başarılı golcüsü Papiss Cisse, bu hafta sonu oynanacak Denizlispor maçına özel hazırlanıyor.
'Lütfen çare Sergen hocam'