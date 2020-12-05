Vincent Aboubakar son haftalarda golleriyle uçuşa geçti

Beşiktaş'ın tartışmalı transferlerinden Vincent Aboubakar, son haftalardaki performansı ve attığı gollerle tüm endişeleri bertaraf etti.

Vincent Aboubakar, eski günlerini hatırlatan seviyeye geldi. Özellikle Kasım ayından gerçekleşen Milli Takım arasından sonra çıkışa geçen Aboubakar maçları boş geçmiyor.



5 MAÇTA 7 GOL

Kamerun A Milli Takımı ile Mozambik karşısında 2 maçta toplam 3 gol atan Aboubakar, Süper Lig'de de üst üste 3 haftada 4 kez ağları havalandırdı. Aboubakar 12 Kasım-4 Aralık döneminde toplam 7 gole ulaştı.

Aboubakar böylece 22 günlük süreçte Kamerun forması ile 3 gol, Beşiktaş ile 4 gol atarken 2017'den sonra ilk kez üst üste 3 lig maçında da gol atmış oldu.