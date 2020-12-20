Vincent Aboubakar gol serisini devam ettiriyor

Beşiktaş'ı 59. dakikada penaltıdan 1-0 öne geçiren Vincent Aboukar, gol atma serisini 5 maça çıkardı.
Gol serisine 7. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla başlayan Aboubakar, ardından oynanan Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında fileleri havalandırdı.
Ligin 6. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında da gol bulan Aboubakar, bu sezonki gol sayısını 8'e çıkardı.
Beşiktaşlı oyuncular, maç sonrası taraftar fotoğraflarının bulunduğu LED tribününe giderek galibiyeti alkışlarla kutladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendi. Takımının 2. golünü kaydeden Nkoudou, maç sonu açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi.
Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, BB Erzurumspor karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi.
Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal maçtan sonra açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'a 4-0 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı.