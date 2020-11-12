Vincent Aboubakar coştu, Kamerun farka koştu

Beşiktaş'ın forveti Vincent Aboubakar Afrika Kupası Elemeleri'nde coştu. Kamerun Milli Takımı'yla 3 yıl sonra gol atmayı başaran yıldız forvet mücadeleye ilk 11'de başladı ve 38 ile 48. dakikalarda attığı gollerle galibiyette büyük pay sahibi oldu. 28 yaşındaki oyuncu 64. dakikada ise oyundan çıktı. Kamerun'un diğer golleri ise NJie ve Anguissa'dan geldi. Bu galibiyetin ardından Kamerun 7 puana ulaştı ve grupta ldier oldu. Mozambik ise 4 puanda kaldı.
Ünlü menajer Pinhas Zahavi'nin haklarını elinde bulundurduğu Aboubakar sezon başı Porto'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu. 28 yaşındaki forvet bu sezon çıktığı toplam 5 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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