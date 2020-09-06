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aksam.com.tr
  • 06 Eylül 2020 Pazar 14:23
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Vincent Aboubakar Beşiktaş'tan teminat talebinde bulununca transfer zora girdi

Vincent Aboubakar Beşiktaş'tan teminat talebinde bulununca transfer zora girdi

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Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı eski golcüsü Vincent Aboubakar, ödemelerde bir sıkıntı yaşamak istemediği için Siyah-Beyazlılardan teminat talebinde bulununca transfer zora girdi.

Beşiktaş, forvet arayışları kapsamında eski oyuncusu Vincent Aboubakar ile görüşmelere başlamıştı. Porto'nun yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Aboubakar'ın Beşiktaş'a gelmeye istekli olmasına rağmen transferde son anda bir pürüz yaşandığı aktarıldı.

ÜCRET GARANTİSİ İSTEYİNCE TRANSFER ZORA GİRDİ

Portekiz basınından Record'un haberine göre Kamerunlu golcü, Beşiktaş'tan teminat talebinde bulundu. Ödemelerde bir sıkıntı yaşamak istemediğini aktaran Aboubakar'ın, alacağı ücrete ilişkin bir banka garantisi istediği aktarıldı. Söz konusu talep sonrası ise transferin zora girdiği belirtildi.

2016-17 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve 38 maçta attığı 19 golle başarılı bir performans ortaya koyan Aboubakar, Porto'da yaşadığı sakatlık sonrası ilk 11'deki yerini kaybetmişti. Teknik direktör Sergio Concecaio'nun planları arasında yer almayan Aboubakar için Beşiktaş yönetiminin de bir sağlık raporu talep ettiği aktarılmıştı.

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