Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a gelmek istiyor

Yeni sezon öncesinde yıldız bir golcüyü kadrosuna eklemeyi hedefleyen Beşiktaş, eski oyuncusu Vincent Aboubakar için girişimlerini sürdürüyordu. Şu anda bonservisi Porto’da bulunan Kamerunlu futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekizliler’in ünlü spor gazetesi A Bola, 27 yaşındaki santrforun daha fazla süre alabilmek için Siyah- Beyazlılar’a geri dönmek istediğini yazdı. Aboubakar’ın bu kararı almasındaki en büyük sebebin ise Porto’nun aldığı yeni oyuncular sonrasında hücum hattında çok geniş bir rotasyona sahip olması.
Fransızlar da istiyor
Kamerunlu futbolcu için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint Etienne de devreye girdi. Ancak Aboubakar, Yeşil- Beyazlılar’dan kendisine iletilen teklifi reddetti. Yaşanan bu gelişmelere bakıldığında ise 27 yaşındaki golcünün artık Beşiktaş’a gelmek için geri sayımda olduğu gelen haberler arasında.
(Fanatik)
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Portekizliler’in ünlü gazetesi A Bola, flaş bir iddia ortaya attı. Kara Kartal’ın çok istediği eski golcüsü Aboubakar’ın, daha fazla süre alabilmek adına Siyah- Beyazlılar’a gelmeyi çok istediğini yazdı.
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