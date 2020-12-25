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aksam.com.tr
  • 25 Aralık 2020 Cuma 19:53
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Vincent Aboubakar annesini kaybetti

Vincent Aboubakar annesini kaybetti

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Beşiktaş, Nijeryalı oyuncunun annesini kaybettiğini duyurdu.

Beşiktaş, Nijeryalı oyuncunun annesini kaybettiğini duyurdu. Siyah Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Aboubakar ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.  

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