Vincent Aboubakar annesini kaybetti

Beşiktaş, Nijeryalı oyuncunun annesini kaybettiğini duyurdu. Siyah Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik.
Aboubakar ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.
Fatih Terim'de son dakika! Cezası düşüyor mu?
Erman Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in aldığı 5 maçlık cezayı, futbol gündemini ve MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçını yorumladı.
• "Hakemlik camiası kanser. Bu kanseri kesip atmamız lazım ama bu kolay bir iş değil."
• "Bu bir mafya işi, mafya dediğimde her şeyi kötü düşünmeyin. Bu bir örgüt işi, hakemliğin içinde 40 yıldır bir örgüt var."
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 15. haftasında 27 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Gaziantep FK'nin Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, ülkesinin basınına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
• "Son 7 maçta 6 galibiyet aldım, bir maç eksik ve dördüncü sıradayım. Alanya maçını yendiğimiz takdirde birinci sırada olma durumumuz bile var. Neredeyse her şeyi yapıyorum, bu yüzden herkes tarafından takdir ediliyorum. Oyuncular için savaşıyorum."
• "Kulübü sıfırdan organize ettim ama başkan mart-nisan aylarında yeni sözleşme için konuşacağını söyledi ve henüz kontrat için vakit olduğunu açıkladı. Böyle söylerseniz teknik direktöre saygısızlıktır."
Galatasaray Kulübü, Trabzonspor derbisinin kadrosuna alınmayan Mbaye Diagne'yle ilgili açıklama yayımlamdı.
• "Mbaye Diagne'nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır."
• "Oyuncumuz tedbir amacıyla maç kadrosuna alınmamıştır."
Sırbistan'ın köklü basketbol kulüplerinden Kızılyıldız, başantrenörlük görevine Karadağlı Dejan Radonjic'i getirdi.