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aksam.com.tr
  • 22 Ekim 2020 Perşembe 08:00
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Villarreal-Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu

Villarreal-Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu

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AKŞAM

DG Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına saat 22:00'de Villarreal deplasmanında çıkıyor. Ninga, Appindangoye ve Erdoğan sakatlıkları sebebiyle kadroda yok.

İLK 11’LER

Villarreal: Rulli, Costa, Foyth, Albiol, Pena, Baena, Coquelin, Trigeros, Kubo, Chukwueze, Bacca

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Yatabare, Fajr, Gradel, Kayode

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