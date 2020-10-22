Villarreal-Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu

İLK 11’LER
Villarreal: Rulli, Costa, Foyth, Albiol, Pena, Baena, Coquelin, Trigeros, Kubo, Chukwueze, Bacca
Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Yatabare, Fajr, Gradel, Kayode
Yeni Malatyaspor'un golcü ismi Adem Büyük, sakatlığı ve Galatasaray'dan ayrılması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu, "Karakterimde oturarak para kazanmak yok" dedi.
Arsenal Teknik Direkörü Mikel Arteta, Mesut Özil'in İngiltere Premier Lig kadrosuna neden alınmadığıyla ilgili bir açıklama daha yaptı. Genç antrenör, ‘Karar tamamen futbolla alakalı' dedi.
DG Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına Villarreal deplasmanında çıkacak. Ninga, Appindangoye ve Erdoğan sakatlıkları sebebiyle kafilede yoktu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, yarın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.