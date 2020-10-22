Villarreal-Sivasspor | İlk 11'ler belli oldu

Yeni Malatyaspor'un golcü ismi Adem Büyük, sakatlığı ve Galatasaray'dan ayrılması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu, "Karakterimde oturarak para kazanmak yok" dedi.

Arteta'dan Mesut Özil'le ilgili bir açıklama daha

Arsenal Teknik Direkörü Mikel Arteta, Mesut Özil'in İngiltere Premier Lig kadrosuna neden alınmadığıyla ilgili bir açıklama daha yaptı. Genç antrenör, ‘Karar tamamen futbolla alakalı' dedi.