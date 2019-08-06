Villarreal Başkanı Fernando Roig, Victor Ruiz'in Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı

Villarreal Başkanı Fernando Roig, Victor Ruiz için Beşiktaş ile anlaştıklarını açıkladı.

Villarreal Başkanı Fernando Roig, Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı 30 yaşındaki stoper Victor Ruiz ile ilgili konuştu ve transferin gerçekleştiğini söyledi.

Roig İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Transfer için son imzaları atıyoruz. Oyuncu şu anda transferi resmileştirmek için Türkiye'ye doğru yola çıktı" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı'nın ısrarla kadrosunda görmek istediği Victor Ruiz'in bugün 17.40'ta sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 1.85 boyundaki Victor Ruiz, Domagoj Vida'nın savunmadaki yeni partneri olacak. İspanyol oyuncunun kadroya katılmasıyla birlikte Enzo Roco veya Mirin'le büyük ihtimalle yollar ayrılacak.

VICTOR RUIZ'İN MALİYETİ

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki oyuncu için 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı oyuncuya senelik 1,8 milyon euro vereceği kaydedildi.

Kariyerinin büyük bölümünü İspanya'da geçiren Victor Ruiz, 2010-11 sezonunun ikinci yarısında 8,5 milyon euro bonservisle İtalya'ya giderek Napoli forması giydi. Çizme'de sadece 6 ay kalan Ruiz daha sonra 8 milyon euro bonservis karşılığında Valencia'nın yolunu tutmuştu. İspanyol oyuncu, 2015 yılında ise 2,7 milyon euro bonservis bedeliyle Villarreal'e geçti.

(Sporx)