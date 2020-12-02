Villarral Sivas'ta

Avrupa Ligi'nde yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak İspanya temsilcisi Villarreal, Sivas'a geldi.
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na özel uçakla gelen kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Villarreal takımı, Yeni 4 Eylül Stadı'nda bu akşam yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.
Demir Grup Sivasspor ile Villarreal, yarın saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Fiorentina Teknik Direktörü Cesare Prandelli'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Beşiktaş Kulübü'nde İletişim ve Basın Danışmanlığı görevine getirilen eski yöneticilerden Erol Kaynar, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, Rusya ve İspanya'dan teklifler aldı.
DETAY
• 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna Rusya ve İspanya'dan ikişer ekibin teklif ilettiği belirtildi.
• Oyuncuyla ilgili karar devre arasında alınacak.
• Bu sezon 9 maça çıkan Mert Hakan Yandaş 1 gol ve 1 asistle oynadı.
Bursaspor'un 2002 doğumlu golcüsü Ali Akman, Galatasaray'a transfer olmak için artık gün sayıyor.
• Genç forvet ile 1 Ocak 2021'de ön protokol imzalanabilecek.
• Bursaspor'a yetiştirme bedeli ödenecek.
• Ali Akman, Bursaspor formasıyla 11 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Servette, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Gael Clichy'i kadrosuna kattı.
Beşiktaş kiralık oyuncuları Rosier ve Ghezzal'in bonservisini almakta kararlı. Bu oyuncuları kaptırmak istemeyen yönetim kulüpleriyle anlaşma zemini arayacak.