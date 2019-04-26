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Vida'yı kurt kapacak!

Vida'yı kurt kapacak!

Dünya Kupası’ndan sonra da Beşiktaş’ın Hırvat yıldızını transfer etmeye çalışan Wolverhampton, parayı hazırladı, Mayıs’ta Kartal’ın kapısını çalacak.

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AKŞAM

İNGİLİZ basını, Rusya’daki Dünya Kupası finalinin ardından Wolverhampton’ın transfer etmeye çalıştığı Domagoj Vida için sezon sonu bir kez daha girişimde bulunacağını duyurdu. ‘Kurtlar’ın hedefinde 15 milyon euroya Vida’yı almak var’ başlığıyla verilen haberde, Beşkitaş’ın Hırvat yıldızının bu sezon ortaya koyduğu performansla Premier Lig’e girme şansını yükselttiği vurgulandı. Tottenham’la da ismi anılan Vida’ya Beşiktaş’ın 20 milyon euro değer biçtiği, ancak Wolves’in 15 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı da belirtilen haberde şu yorum yapıldı:

İSTİKRAR ABİDESİ

“Hırvatistan’ın Dünya Kupası finaline ulaşmasında büyük payı bulunan Domagoj Vida, Beşiktaş’ta gösterdiği performansla istikrarını ortaya koydu. Neredeyse 12 aydır aynı çizgisini ve performansını korudu.”

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