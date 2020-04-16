Vida'ya 6 milyon euro

AKŞAM
Siyah-Beyazlıların eski teknik direktörü Slaven Bilic’in ekibi lancs.live’in haberine göre, tecrübeli stoper için 6 milyon euroyu gözden çıkardı. Öte yandan Beşiktaş yönetimi, yıllık üç milyon euro alan Vida’nın maaşını 2 milyon euroya düşürmek istiyor.
"2022'YE KADAR SÖZLEŞMEM VAR"
Sport Bild’e konuşan Karius, “Maçlar askıya alındı krizin önüne geçildi. Beşiktaş’a transfer olmaktan dolayı hiç pişman değilim. 24 yaşında Şampiyonlar Ligi finali oynadım. Ölüm tehditleri aldım ama ciddiye almadım” dedi. Karius, Hertha Berlin’e transfer olacağı şeklindeki haberlerle ilgili ise, “2022 yılına kadar Liverpool’la bir sözleşmem var” diyerek yanıt verdi.
Beşiktaş'ta Boateng ve Lens kulüpten izin alarak Türkiye'den ayrıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.
Beşiktaş'ta Caner Erkin krizi yaşanıyor… Neredeyse bütün gelirleri durma noktasına gelen Siyah-Beyazlı kulüpte yönetim futbolcularla yeniden masaya oturarak aldıkları yıllık ücreti aşağı çekmenin planlarını yapıyor. Yönetim bu konuda kimseye ödün vermezken geri adım atmayacak.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yönetimindeki Suudi yatırım fonu, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın aldı.
Galatasaray'da Sofiane Feghouli şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların son iki şampiyonluğunda büyük payı olan Feghouli için flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre, 30 yaşındaki oyuncu Cimbom'dan ayrılmak istiyor.
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin gündeminin ilk sırasında teknik direktör transferi yer alıyordu. İtalyan basınında çıkan son dakika haberine göre Sarı-Lacivertliler, Eusebio Di Francesco ile anlaşmaya vardı. 50 yaşındaki teknik adam, kendisiyle birlikte 3 futbolcuyu da Fenerbahçe'ye getiriyor.
Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa'ya 1 yıllık yeni kontrat teklifi sundu. Arjantinli yıldız ise 2 yıllık sözleşmede diretiyor.