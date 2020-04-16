Vida'ya 6 milyon euro

İngiliz ekibi West Bromwich Albion, Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida'ya talip oldu…

AKŞAM

Siyah-Beyazlıların eski teknik direktörü Slaven Bilic’in ekibi lancs.live’in haberine göre, tecrübeli stoper için 6 milyon euroyu gözden çıkardı. Öte yandan Beşiktaş yönetimi, yıllık üç milyon euro alan Vida’nın maaşını 2 milyon euroya düşürmek istiyor.

"2022'YE KADAR SÖZLEŞMEM VAR"



Sport Bild’e konuşan Karius, “Maçlar askıya alındı krizin önüne geçildi. Beşiktaş’a transfer olmaktan dolayı hiç pişman değilim. 24 yaşında Şampiyonlar Ligi finali oynadım. Ölüm tehditleri aldım ama ciddiye almadım” dedi. Karius, Hertha Berlin’e transfer olacağı şeklindeki haberlerle ilgili ise, “2022 yılına kadar Liverpool’la bir sözleşmem var” diyerek yanıt verdi.