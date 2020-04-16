  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Nisan 2020 Perşembe 08:00
  • |
  • 16 Nisan 2020 Perşembe 08:00

Vida'ya 6 milyon euro

Vida'ya 6 milyon euro

Paylaş

İngiliz ekibi West Bromwich Albion, Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida'ya talip oldu…

AKŞAM

Siyah-Beyazlıların eski teknik direktörü Slaven Bilic’in ekibi lancs.live’in haberine göre, tecrübeli stoper için 6 milyon euroyu gözden çıkardı. Öte yandan Beşiktaş yönetimi, yıllık üç milyon euro alan Vida’nın maaşını 2 milyon euroya düşürmek istiyor.

"2022'YE KADAR SÖZLEŞMEM VAR"

Sport Bild’e konuşan Karius, “Maçlar askıya alındı krizin önüne geçildi. Beşiktaş’a transfer olmaktan dolayı hiç pişman değilim. 24 yaşında Şampiyonlar Ligi finali oynadım. Ölüm tehditleri aldım ama ciddiye almadım” dedi. Karius, Hertha Berlin’e transfer olacağı şeklindeki haberlerle ilgili ise, “2022 yılına kadar Liverpool’la bir sözleşmem var” diyerek yanıt verdi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Kartal'a piyango

title

Mart'ın parası ödenmeli

title

Ben maaşımı bırakırdım

Milli karateciler evde kamp yaptı

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'ta iki yabancı futbolcu Türkiye'den ayrıldı
Beşiktaş'ta iki yabancı futbolcu Türkiye'den ayrıldı

Beşiktaş'ta iki yabancı futbolcu Türkiye'den ayrıldı

Beşiktaş'ta Boateng ve Lens kulüpten izin alarak Türkiye'den ayrıldı.

Fatih Terim'den müjdeli haber geldi
Fatih Terim'den müjdeli haber geldi

Fatih Terim'den müjdeli haber geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

Beşiktaş-Caner Erkin gerilimi sürüyor! İşte son durum...
Beşiktaş-Caner Erkin gerilimi sürüyor! İşte son durum...

Beşiktaş-Caner Erkin gerilimi sürüyor! İşte son durum...

Beşiktaş'ta Caner Erkin krizi yaşanıyor… Neredeyse bütün gelirleri durma noktasına gelen Siyah-Beyazlı kulüpte yönetim futbolcularla yeniden masaya oturarak aldıkları yıllık ücreti aşağı çekmenin planlarını yapıyor. Yönetim bu konuda kimseye ödün vermezken geri adım atmayacak.

Muhammed bin Selman, Siyah-Beyazlı kulübü satın aldı
Muhammed bin Selman, Siyah-Beyazlı kulübü satın aldı

Muhammed bin Selman, Siyah-Beyazlı kulübü satın aldı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yönetimindeki Suudi yatırım fonu, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ı satın aldı.

Galatasaray'da sürpriz gelişme!
Galatasaray'da sürpriz gelişme!

Galatasaray'da sürpriz gelişme!

Galatasaray'da Sofiane Feghouli şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların son iki şampiyonluğunda büyük payı olan Feghouli için flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre, 30 yaşındaki oyuncu Cimbom'dan ayrılmak istiyor.

Ve Fener'in yeni hocası belli oldu! Son dakika olarak geçtiler
Ve Fener'in yeni hocası belli oldu! Son dakika olarak geçtiler

Ve Fener'in yeni hocası belli oldu! Son dakika olarak geçtiler

Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin gündeminin ilk sırasında teknik direktör transferi yer alıyordu. İtalyan basınında çıkan son dakika haberine göre Sarı-Lacivertliler, Eusebio Di Francesco ile anlaşmaya vardı. 50 yaşındaki teknik adam, kendisiyle birlikte 3 futbolcuyu da Fenerbahçe'ye getiriyor.

Başkan 'anlaştık' demişti ama gerçek ortaya çıktı
Başkan 'anlaştık' demişti ama gerçek ortaya çıktı

Başkan 'anlaştık' demişti ama gerçek ortaya çıktı

Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa'ya 1 yıllık yeni kontrat teklifi sundu. Arjantinli yıldız ise 2 yıllık sözleşmede diretiyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.