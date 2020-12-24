Vida'nın golü Puskas'a aday olur

Ülkenin önde gelen gazetelerinden olan O Jogo “Beşiktaş BB Erzurumspor’u 4-0 yendi. Vida’nın golünün 2021 Puskas Ödülü’ne adaylardan biri olması gerekir” ifadelerine yer verdi, internet sitesinden de Domagoj Vida’nın golünü paylaştı. Hırvat basını da Vida’nın golünü manşetlerine taşıdı.
Yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Başakşehir Fk karşısındaki 4-1'lik galibiyetini değerlendirdi.
Süper Lig'in 14. hafta maçında Fenerbahçe'nin konuğu Başakşehir.
Galatasaray Kulübü, hakem kararlarının tartışıldığı Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrasında flaş bir paylaşım yaptı.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası beraberlik golünü kaydeden Nazım Sangare'den açıklama geldi.
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı mücadelenin 15. dakikasında Luiz Gustavo'nun Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı sert müdahale tartışma konusu oldu.