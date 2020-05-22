Vidal: 'Barcelona'da çok mutlu ve rahatım'

Barcelona’da forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, hakkında çıkan Inter ve Juventus iddiaları sonrası açıklamalarda bulundu. Barcelona’da mutlu olduğunu belirten Şilili futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, "Barcelona’da çok mutlu ve rahatım, açıkçası burada devam etmek istiyorum. Burada çok güzel bir ortam var. Arkadaş grubumuz da çok iyi. Şimdi, her zamankinden daha hazırlıklıyım" dedi.
Yıldız oyuncunun adı gelecek sezon için Inter ve Juventus başta olmak üzere birçok İtalyan kulübü ile anılıyor.
Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi. Bordo-mavililer Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran ile anlaşma sağladı. İşte resmi açıklama.
Belhanda'nın menajeri D'Avilla'yı İstanbul'a çağıran sarı-kırmızılı yönetim, bir toplantı gerçekleştirerek ciddi teklifleri masaya yatıracak..
Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç... Fenerbahçe'nin de çok istediği iki yıldız için Galatasaray, kaynak bulmaya çalışıyor.Yönetim, lig biter bitmez Mert ve Emre'ye ön protokolde belirlenen imza paralarını ödeyip, bu işi bitirmeyi hedefliyor.
Mandzukic menajerler tarafından önerildi, Terim'in 1 senedir istediği Tetteh'i kulübü Sparta Prag satmaya karar verdi. İtalyan basınına göre ise Balotelli konusunda Cim Bom görüşme halinde. İşte golcü transferindeki yeni gelişmeler..
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Four Four Two dergisine konuştu, "Fenerbahçe nerede ihtiyaç duyarsa orada olacağım" dedi.
Bordo-Mavililer, PAOK'ta kiralık olarak oynayan Josip Misic'in peşinde. Ancak Yunan ekibinin 2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun olması nedeniyle Karadeniz devi şu an için beklemede...
Anadolu Efes Basketbol Takımı'na kulübün Merter'deki tesislerinde koronavirüs testi yapıldı.