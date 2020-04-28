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aksam.com.tr
  • 28 Nisan 2020 Salı 19:50
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  • 28 Nisan 2020 Salı 19:53

Vida'dan Modric'e: 'Come to Beşiktaş'

Vida'dan Modric'e: 'Come to Beşiktaş'

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Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, sosyal medya hesabından Real Madrid forması giyen ve milli takımdan arkadaşı Luka Modric'i siyah-beyazlı takıma davet etti.

Luka Modric, Vida'ya, “Biraz gergin duruyorsun kardeşim.” dedi.

Vida da Modric'e, “Kebap yedim. Beşiktaş’a gel kardeşim.” yanıtını verdi. 

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