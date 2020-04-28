Vida'dan Modric'e: 'Come to Beşiktaş'

SPOR GÜNDEMİ

Son dakika: Ünlü teknik adam Fenerbahçe'ye 'evet' dedi Son dakika: Ünlü teknik adam Fenerbahçe'ye 'evet' dedi Süper Lig'de bu sezon da aradığını bulamayan ve evinde 20 yıl aradan sonra ezeli rakibi Galatasaray'a yenilerek taraftarını hüsrana boğan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hırvat teknik adam Nenad Bjelica getiriliyor.

Fenerbahçe'yle ismi anılan Gerson Rodrigues için yeni bir açıklama geldi Fenerbahçe'yle ismi anılan Gerson Rodrigues için yeni bir açıklama geldi Fenerbahçe'nin, Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Dinamo Kiev'li forvetle ilgilendiği spor gündeminde yer almıştı.

Canlı yayında 3 yıldızı fena haşladı: İndirim yapmazsa gitsinler! Canlı yayında 3 yıldızı fena haşladı: İndirim yapmazsa gitsinler! Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımda yüksek maaş alan yabancı futbolcularla ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Çebi; Domagoj Vida, Jeremain Lens ve Adem Ljajic için “İndirim yapmazlarsa gitmelerini tercih ederim” dedi.

Ve resmi açıklama geldi: Ligleri iptal ettik Ve resmi açıklama geldi: Ligleri iptal ettik L'Equipe'in haberine göre Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2, şu anki sıralamayla tescil edilecek. Gelecek sezon ise ağustos ayında başlayacak.

Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Merve Toy'un Instagram hesabına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlüğe yeşil ışık yakan Alex, Ali Koç'un uygun görmesi halinde Fenerbahçe'yi çalıştırmak istediğini söyledi.

Fenerbahçe'den Yusuf Namoğlu'na çok sert cevap Fenerbahçe'den Yusuf Namoğlu'na çok sert cevap Fenerbahçe, MHK eski başkanı Yusuf Namoğlu'nun bugün verdiği röportajla ilgili çok sert bir açıklama yayımladı.