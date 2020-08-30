Vida giderse Marcelo gelecek

Zaman zaman Beşiktaş'a döneceği iddia edilen Marcelo için yeniden bir ihtimal daha ortaya çıktı
Takvim'in haberine göre, yönetimin alacaklarına karşılık serbest bırakmayı düşündüğü Hırvat stoper Vida'dan sonra eski futbolcusu Marcelo'yu bitireceği ileri sürüldü. Hatta siyah-beyazlı yönetimin, Brezilyalı futbolcu ile maaş konusunda görüşme bile yaptığı gelen haberler arasında.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, eski futbolcusu Giuliano'yu kadrosuna katmak için harekete geçmişti, transferi bonservissiz bir şekilde tamamlayarak hem FFP hem de harcama limiti konularında sorun yaşamak istemeyen sarı-lacivertlilerin önünü bu transferde, Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını almak isteyen ezeli rakibi Galatasaray kesti...
Ard arda patlattığı transferle yeni sezona iddialı bir şekilde girmeye hazırlanan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün Manuel Lanzini'ye talip olduğu iddia edildi.
Adı Beşiktaş'la anılan Marcelo'da yeni bir ihtimal belirdi.
İngiltere'ye geri dönerek Fulham'la anlaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Lemina'nın anlaşma detayları belli oldu.
Geride bıraktığımız sezonda sağ beki Dirar - Isla ikilisine emanet eden Fenerbahçe, Isla'nı ardından Dirar'ı da gönderme kararı aldı. Sağ beki bölgesini yeniden Gökhan Gönül'e emanet eden sarı-lacivertliler, Gönül'ü yedekleyecek ismi Almanya'da buldu: Mert Çetin.
1 yıllık Belçika macerasının ardından Galatasaray' geri dönen Mbaye Diagne, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarındaki hırsıyla göz dolduruyor... Öte yandan golcü futbolcunun, Arda Turan'la olan diyaloğu da dikkat çekiyor.