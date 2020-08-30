Vida giderse Marcelo gelecek

Adı Beşiktaş'la anılan Marcelo'da yeni bir ihtimal belirdi.

Zaman zaman Beşiktaş'a döneceği iddia edilen Marcelo için yeniden bir ihtimal daha ortaya çıktı

Takvim'in haberine göre, yönetimin alacaklarına karşılık serbest bırakmayı düşündüğü Hırvat stoper Vida'dan sonra eski futbolcusu Marcelo'yu bitireceği ileri sürüldü. Hatta siyah-beyazlı yönetimin, Brezilyalı futbolcu ile maaş konusunda görüşme bile yaptığı gelen haberler arasında.

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