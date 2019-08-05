Vida düşündürdü

AKŞAM
Yenilen gollerde hatalarıyla göze batan Vida, Abdullah Avcı’nın sistemine uyum sağlayamadı. Mirin ve Roca’ya şüpheyle bakılırken, stoperde en güvenilen oyuncunun ağırlığını koyamaması, teknik ekibi endişeye sürükledi.
Yusuf Yazıcı, Fransa'da Lille ile yapacağı transfer görüşmesi için Trabzon'dan ayrıldı.
Aleksandar Kolarov ile 2.5 milyon eurodan 3 yıllık anlaşmaya varıldı, Roma da 3 milyon euroya ikna edildi. Sırp yıldız kısa süre içinde İstanbul’a gelecek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la da görüşecek. Bu iş artık resmiyete kaldı.
KATAR’IN Al Raya Sport gazetesi, “Diagne, İstanbul’daki evini sattı ve Al Rayyan Kulübü safl arına katıldı” haberini duyurdu.
Transfer çalışmalarına devam eden Sivasspor, İsrailli orta saha Bibras Natcho ile anlaşmak üzere.
Galatasaray, Tiemoue Bakayoko transferi için İngiltere’de transfer sezonunun biteceği 8 Ağustos tarihini bekliyor. Yıldız futbolcu Chelsea’de kalırsa Cimbom 9 Ağustos’ta resmi teklifini yapacak.
SPARTA Prag’da forma giyen Ganalı santrfor Benjamin Tetteh’in adı, uzun bir süredir Galatasaray’la anılıyordu.
Yusuf Yazıcı için İstanbul’a çıkarma yapan Lille yetkilileri 15 milyon euroluk teklifini 19 milyon euroya çıkardı. Sonraki satıştan yüzde 20 pay sözleşmeye eklendi. Ağaoğlu’nun ‘Evet’ demesiyle transfer sonlandırıldı...