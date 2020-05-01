Vida Beşiktaş'ta kalmayacak

AKŞAM
HIRVAT basını, Hırvatistan Milli Takımı için hazırlanan ‘Zamanın Kahramanları’ belgeselinde yer alan Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Vida’nın sözlerine yer verdi. Beşiktaşlı oyuncunun futbola başladığında yaşadığı ekonomik sıkıntıları kendi ağzından anlattığı belgeselin haber kısmında ise, “Vida görünen o ki Beşiktaş’ta uzun süre kalmayacak. Çünkü onu Slaven Bilic istiyor” denildi. Slaven Bilic, İngiliz ekibi West Bromwich’i çalıştırıyor. Vida’nın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2022 yılının haziran ayında bitiyor. 31 yaşındaki oyuncu yıllık 3 milyon euro kazanıyor. Önümüzdeki sezon takım bütçesini 30 milyon euro seviyelerine indirmeye çalışan yönetim Hırvat yıldızın maaşını indirmek istiyor.
Futbolcuların geçen sezondan ve bu yıldan, toplam 130 milyon TL'ye yakın alacakları ödendi. Sarı-Lacivertliler'in UEFA'ya borçsuzluk kâğıdı verme konusunda da sorunu kalmadı.
Hırvat basını, 31 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda takımdan ayrılacağını iddia etti. Tecrübeli savunmacıyı Bilic'in istediği de dile getirildi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı.
Galatasaray'ın 14 yıl sonra gelen şampiyonluğuna damga vuran futbolculardan Muhammet Altıntaş, AKŞAM'a konuştu.
ANADOLU Efes'in Fransız basketbolcusu Moerman, kovid-19 pandemisi sürecinde Türkiye'nin, ülkesi Fransa'dan daha güvenli olduğunu söyledi.
FEYENOORD, Beşiktaş'ın oyuncularına göz dikti.
Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin büyük oranda anlaştığı iddia edilen Nenad Bjelica, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Ülkesinin basınına konuşan Hırvat teknik adam, “Şu anda evdeydim. Fenerbahçe ile görüştüğüm yönündeki iddiaları gazetelerde gördüm ancak kimseyle görüşmedim veya tanışmadım” dedi.