Vida ayrılmaz

Aksam.com.tr

KARTAL’IN başarılı ve deneyimli stoperi Vida hakkında çıkan transfer söylentilerine menajeri cevap verdi. Menajer Uğur Avadan, duhuliye.com’a konuştu: “Vida’nın ağzından (ayrılıkla ilgili) çıkan böyle bir şey yok. Bizim tarafımızdan asla ayrılığa dair bir açıklama olmadı. İstanbul’da, Türkiye’de çok mutlu, Beşiktaş’ta çok mutlu. Ayrılması için bir sebep de yok. Vida’ya teklif her zaman vardı. Beşiktaş’a gelmeden önce de onlarca teklif vardı. Geldiğinden beri İngiltere, İtalya, İspanya’dan teklifler alıyoruz.

2.5 SENEMİZ DAHA VAR

Vida Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşamak istiyor, kupa kaldırmak istiyor. Tek isteği bu. Kulüpten bize (ücret indirimiyle ilgili) bir talep gelmedi. Yönetim değiştikten sonra Erdal Torunoğulları’yla çok sıcak bir sohbetimiz oldu. Erdal Bey, ‘Vida’dan tek isteğimiz kafasını futbola versin’ dedi. Vida’yı da motive eden bir görüşme gerçekleştirdik. Beşiktaş’la 2.5 sene daha sözleşmemiz var. Kulüple mukavelemiz hakkında henüz hiçbir şey konuşmadık.