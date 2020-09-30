Victoria Azarenka, Roland Garros'tan 2. turda elendi

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasındaki tek kadınlar 2. tur mücadelesinde, Azarenka ile Anna Karolina Schmiedlova karşılaştı.
Dünya sıralamasının 161. basamağındaki Schmiedlova, turnuvaya formda gelen Azarenka'yı 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek beklenmedik bir sonuca imza attı.
Kadınların 3 numaralı seribaşı Elina Svitolina ve 5 numaralı seribaşı Kiki Bertens, rakipleri karşısında zorlansalar da 3. tura çıkmayı başardılar. Svitolina, dünya 178'incisi Renata Zarazua'yı 2-1 (6-3, 0-6, 6-2), Bertens de klasmanın 150 numarası Sara Errani'yi 2-1 (7-6, 3-6, 9-7) mağlup etti.
Erkeklerde ise 2015 şampiyonu ve 16 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka, dünya 61 numarası Dominik Köpfer'i 3-1'lik (6-3, 6-2, 3-6, 6-1) skorla geçerek adını 3. tura yazdırdı.
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