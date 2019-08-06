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aksam.com.tr
  • 06 Ağustos 2019 Salı 10:09
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  • 06 Ağustos 2019 Salı 10:09

Victor Ruiz transferi taraftarları endişelendirdi! 'Eyvah...'

Victor Ruiz transferi taraftarları endişelendirdi! 'Eyvah...'

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Beşiktaş'ın yeni stoperi Victor Ruiz'in transferi Beşiktaşlı taraftarları korkutuyor. İspanyol oyuncuların Türkiye'de tutunamaması akıllarda soru işaretleri doğuruyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Domagoj Vida’nın yanına tecrübeli ve sol ayağını iyi kullanabilen bir stoper arayan Beşiktaş, Villarreal forması giyen Victor Ruiz transferiyle defans problemini çözdü.

VİLLARREAL'İN DEFANS HATTI SAĞLAM

2011’de Espanyol’dan Napoli’ye 8 milyon euro’ya, bir sezon sonra yine aynı ücretle bu sefer Valencia’ya transfer olan Victor Ruiz 5 sezondur Villarreal forması giyerken, tecrübeli oyuncunun defansta her iki ayağını da kullanabilmesi siyah beyazlı teknik heyeti bir hayli memnun etti. Kariyerinde 335 maça çıkan 30 yaşındaki İspanyol, geride bıraktığımız sezon 33 kez sahaya çıkarken, deneyimli çalıştırıcı Javi Calleja’nın elinde sağ bek, sol bek ve stoperlerle beraber 9 futbolcunun bulunması Victor transferini kolaylaştırdı.

VİCTOR RUİZ'İN İSPANYOL OLMASI KAFALARDA SORU İŞARETİ BIRAKTI!

Villarreal’le sözleşmesi seneye bitecek olan Victor Ruiz’in CV’si her ne kadar güçlü görünse de oyuncunun İspanyol olması Beşiktaş taraftarlarını kaygılandırdı. Süper Lig’e gelen İspanyol futbolcuların genelde Türkiye’de tutmaması dikkatlerden kaçmazken, bunun en yakın örnekleri Alexis Delgado ve Alvaro Negredo’da yaşanması, camiayı endişeye sevk etti. Sadece Beşiktaş’ta değil Fenerbahçe ve Galatasaray da İspanya kökenli isimlerden tam olarak istediğini alamazken özellikle son 10 yıl da Türkiye’ye gelen oyunculardan sadece Albert Riera ve Fabri’nin ön plana çıkması istisna olarak görüldü.

İşte son 10 yılda Süper Lig’e gelen İspanyol futbolcular

Daniel Guiza (Fenerbahçe)
Roberto Soldado (Fenerbahçe)
Jose Rodriguez (Galatasaray)
Albert Riera (Galatasaray)
Fabri (Beşiktaş)
Alexis Delgado (Beşiktaş)
Alvaro Negredo (Beşiktaş)

Ayrıca 2008 yılında Fenerbahçe’ye gelen Josico da kendisinden beklenen performansı gösteremeden ülkeden ayrılmıştı.

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