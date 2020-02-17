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aksam.com.tr
  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 12:38
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  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 12:38

Victor Ruiz: 'Şampiyonluk zor ama imkansız değil'

Victor Ruiz: 'Şampiyonluk zor ama imkansız değil'

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Beşiktaş’ın İspanyol savunmacısı Victor Ruiz, şampiyonluk şanslarının az olduğunu ama imkansız olmadığını söyledi. Ruiz, ayrıca Beşiktaş'a geldiği için pişman olmadığını ifade etti.

Beşiktaş’ın İspanyol futbolcusu Victor Ruiz, bugünkü antrenman öncesinde kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Başakşehir mağlubiyetiyle ilgili konuşarak sözlerine başlayan Riuz, “Büyük bir fırsatı kaçırdık. Bu maçı kazansaydık üst sıralara biraz daha yaklaşabilirdik. Ama rakiplerimizle direkt oynayacağımız maçlar var. Trabzonspor, Alanyaspor maçlarını kazanabilirsek üst sıralardaki direkt rakiplerimizle aramızdaki puan farkını kapatmış olacağız” diye konuştu.

"Daha yukarıda olma şansımız var"

Siyah-beyazlı takımda yaşanan teknik direktör değişikliğini değerlendiren İspanyol oyuncu, “Her hoca farklı oluyor. Sergen hoca ile Abdullah hoca birbirinden çok farklı anlayışa sahip isimler. Sergen hocayla 2 maçı kazandık, sonrasında Başakşehir gibi önemli bir fırsatta rakibi elimizden kaçırdık. Hala seçeneklerimiz, daha yukarıda olma şansımız var. Sergen hoca ile yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ruiz, savunmada birlikte oynadığı Vida ile de iyi bir ikili olduklarını söyleyerek, “Saha içinde birbirimizi anlayabiliyoruz. Birçok maçı beraber oynadık ve iyi anlaşıyoruz” dedi.

“Tek gereken kalan maçları kazanmak”

Sezonun ilk yarısında Alanyaspor maçıyla birlikte çıkışa geçtiklerini hatırlatan 31 yaşındaki savunmacı, “6 maç üst üste kazandığımızda da bir Alanyaspor maçı vardı ve orada başlamıştık. Tek hedefimiz ve tek isteğimiz bu. Yine, üst üste kazanılan maç serilerine başlamak istiyoruz” dedi.

Bu sene yaşadığı sakatlıklarla ilgili de konuşan Ruiz, “Bundan önceki sezonlarda bu kadar sakatlanmamıştım. Lig değişikliği olabilir, adaptasyon süreci olabilir. Ama en önemlisi şu anda sakat değilim ve oynuyorum” diye konuştu.

Ruiz, İspanya’dan Türkiye’ye transferiyle ilgili ise, “Böyle bir değişikliğe ihtiyacım vardı aslında. İspanya’dan ayrılmam ve yurt dışında yeni tecrübe edinmem gerekiyordu. Böyle bir karar aldım ve bu karardan dolayı pişman değilim. Adaptasyon sürecimi de tamamladım. Tek gereken, ligin kalanındaki maçları kazanıp önümüzdeki sene Avrupa’da boy göstermek olacak” açıklamasını yaptı.

“Şampiyonluk zor ama imkansız değil”

Süper Lig'de önemli santrforlar olduğunu dile getiren Ruiz, “Büyük takımların değil, her takımın santrforuna karşı oynamadan önce görüntülerini istiyoruz, güçlü taraflarını izliyoruz. Bütün santrforlara karşı belli bir hazırlığımız oluyor” dedi.

Siyah-beyazlı takımın şampiyonluk şansını da değerlendiren İspanyol savunmacı, “Şampiyonluk şansımızın zor olduğu kesin ama imkansız değil” ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın’ın savunma oyuncularının daha fazla sorumluluk almasını istediğini söyleyen tecrübeli oyuncu, “Hoca top bizde olduğu anlarda, daha fazla sorumluluk almamızı istiyor. Topsuz oyunda da hücum oyuncusuna daha yakın olmamızı istiyor. Bu da arkada geniş bir alan bırakıyor ama her hocanın kendisine göre bir oyun anlayışı ve sistemi var” değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak VAR sistemiyle ilgili sorulan soruya Ruiz, “VAR sistemi geldikten sonra hakemlerden daha az hata yapmaları bekleniyor ama hakemler her zaman hata yapıyor. VAR sisteminin de ne kadar iyi çalıştığı tartışılır. Beşiktaş açısından bakarsak, hakemler bizim lehimize mi yoksa aleyhimize mi karar verdi, bunun muhasebesini yapamayacağım. Hakemlerde aramak yerine, kendi sorumluluğumuzu artırırsak takım olarak, oyuncu olarak daha fazla sorumluluk alırsak daha fazla faydalı çıkarız” cevabını verdi.

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