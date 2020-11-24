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aksam.com.tr
  • 24 Kasım 2020 Salı 07:20
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Victor Ruiz perdeyi açtı, takımı farklı mağlup oldu

Victor Ruiz perdeyi açtı, takımı farklı mağlup oldu

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Athletic Bilbao ile Real Betis'in San Mames'te karşı karşıya geldiği maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

La Liga'nın 10. haftasında Athletic Bilbao ile Real Betis karşı karşıya geldi.

San Mames'te oynanan maçu Athletic Bilbao 4-0 kazanarak haftanın en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Beşiktaş ile sorunlu bir ayrılık yaşayan ve konuyu FIFA'ya taşıyan Victor Ruiz, 9. dakikada kendi kalesine attığı golle takımını yenik duruma düşürdü. 33'te Capa farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Athletic Bilbao 59. dakikada Muniain ile farkı üçe çıkardı, 68'de Alex Berenguer skoru 4-0 yaptı. Böylelikle lige iddialı başlayan Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis ağır bir yenilgi aldı.

Bu sonucun ardından Athletic Bilbao 12 puana yükselirken Real Betis ise 12 puanda kaldı.

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