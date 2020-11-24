Victor Ruiz perdeyi açtı, takımı farklı mağlup oldu

La Liga'nın 10. haftasında Athletic Bilbao ile Real Betis karşı karşıya geldi.
San Mames'te oynanan maçu Athletic Bilbao 4-0 kazanarak haftanın en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.
Beşiktaş ile sorunlu bir ayrılık yaşayan ve konuyu FIFA'ya taşıyan Victor Ruiz, 9. dakikada kendi kalesine attığı golle takımını yenik duruma düşürdü. 33'te Capa farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.
İkinci yarıya da etkili başlayan Athletic Bilbao 59. dakikada Muniain ile farkı üçe çıkardı, 68'de Alex Berenguer skoru 4-0 yaptı. Böylelikle lige iddialı başlayan Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis ağır bir yenilgi aldı.
Bu sonucun ardından Athletic Bilbao 12 puana yükselirken Real Betis ise 12 puanda kaldı.
Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Galatasaray'da tek hedef sahadan zaferle ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek.
Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından eleştirilerin odağındaki Mbaye Diagne için Gazeteci Güntekin Onay'dan ilginç bir iddia geldi.
Galatasaray'ın evinde Hes Kablo Kayserispor'a puan kaybettiği maçı değerlendiren eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'i skor üstünlüğü yakalamışken çift forvete dönmesini eleştirdi ve "Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin?" dedi.
Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçta elde ettikleri puanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United maçına takım olarak yüzde 100 hazır olduklarını düşündüğünü söyledi. Turuncu-lacivertli futbolcu Rafael ise konsantrasyonlarının en üst seviyede tuttuklarının altını çizdi.
Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor'un karşı karşıya geldiği maçta deplasman ekibi üst üste talihsizlikler yaşıyor.