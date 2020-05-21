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aksam.com.tr
  • 21 Mayıs 2020 Perşembe 23:43
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Victor Ruiz: Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyorum

Victor Ruiz: Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyorum

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Beşiktaş'ın Villarreal'den kadrosuna kattığı ancak performansıyla henüz bekleneni veremeyen Victor Ruiz, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki stoper, “Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmüyorum ama koronavirüs sonrası yönetimin ne düşündüğüne bakacağız” dedi.

Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Victor Ruiz, ülkesinin basınına konuştu. Siyah-beyazlı ekiple 2022 yılına kadar kontratı olduğunun altını çizen 31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta her şeyin yolunda olduğunu fakat yönetimin tavrının belirleyici olacağını söyledi.

İşte Ruiz'in açıklamaları:

"Lig durdurulmadan önceki son maçımız deplasmanda Galatasaray'laydı ve seyircisiz oynandı. Birçok takım arkadaşım bana yılın maçı olacağını söylemişti, atmosferin böyle olacağını belirmişti, bu nedenle yazık oldu.

Sezona iyi başlayamadık ancak son dönemde daha önce kaybettiğimiz puanları topladık. Amacımız, sezon sonunda Avrupa kupalarına katılmak.

Türkiye'de çok rahatım, bana yaklaşım çok iyi. Türkiye'de rekabet ciddi, önemli takımlar var ve sürekli aynı konsantrasyonla oynamak zorundasınız.

Beşiktaş işleri bizim için kolaylaştırdı. Futbol durdurulduktan sonraki gün bir spor salonu ile temasa geçtiler ve onlar da bize her türlü spor aletini getirdi, biz de günlük egzersizlere devam ettik.

Villarreal'de harika insanların olduğu bir takımda, iyi işler çıkardığım 5 yılın ardından benim için İstanbul'a gitmek kolay bir adım değildi. Ancak kalbimde yeni bir tecrübe edinme hevesi ile Beşiktaş'ın bana sunduğu ekonomik şartları görme isteği vardı. Lige iyi başlamamış ve kupalar yolunda iyi iş çıkaramamış olmamıza rağmen şu anda mutluyum.

İstanbul, futbolla nefes alan bir şehir. Takım arkadaşlarım bana şehirde dolaşmanın zor olduğunu, seni tanıyan herkesin tutkuyla yanına geldiğini söylüyordu. Birkaç kez dışarı çıktım ve beni tanıyan insanlar da durdurup bir şeyler söyledi ancak çok bilinen bir oyuncu olmayınca, işler çok da zor olmuyor. Daha kötüsünü bekliyordum açıkçası.

Beşiktaş ile 2022'ye kadar sözleşmem var ve çok mutluyum. Şu ana kadar aklıma ayrılık ile ilgili bir şey gelmedi. Herkesle iyi anlaşıyorum, bu virüs sonrasında yönetimin ne düşüneceğine bakacağız."

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