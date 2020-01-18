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  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 11:49
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  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 11:54

Victor Moses-Inter haberlerinin menajer oyunu olduğu ortaya çıktı

Victor Moses-Inter haberlerinin menajer oyunu olduğu ortaya çıktı

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Şu sıralar hakkında Inter iddiaları oraya atılan Victor Moses için menajer oyunları devreye girdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon Chelsea’den 1,5 sezonluğuna kiralanan, fakat sakatlık problemleri sebebiyle takıma yeteri kadar katkıda bulunamayan Victor Moses için ortaya atılan İnter iddiaları camiayı şaşırtmış durumda.

"İNTER'İN İKİ TANE 11'İ VAR"

Fenerbahçe’de toplamda 22 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergileyen Moses’ın başarılı teknik direktör Antonio Conte tarafından istendiği belirtilirken, İnter’in Nijeryalı futbolcu için nabız yokladığı ifade edildi. Bu sezon Juventus’la beraber Serie A’da şampiyonluk yarışına giren ve kadrosu bir hayli geniş olan İnter hakkında Jose Mourinho dikkat çekici açıklamalarda bulunurken, Portekizli çalıştırıcının "İnter son derece iyi futbolculara sahip, Conte'nin sahaya çıkarabileceği iki tane 11’i var' sözleri hem İtalyan hem de İngiliz basınında genişçe yer aldı.

İNTER - MOSES HABERLERİ SİPARİŞ HABERLER!

Manchester United’la bağlarını koparıp Ashley Yong’a imza attıran İnter, Giroud’la da el sıkışırken, İtalyan devinin Tottenham’da oynayan Eriksen için de 15 milyon euro’luk teklifte bulunduğu bildirildi. Fenerbahçe ile kontratının sonuna gelen ve büyük bir ihtimalle gelecek sezon Chelsea’nin planlarında yer almayacak olan Moses için İnter iddialarının kasıt bir şekilde ortaya atıldığı iddia edilirken, sarı lacivertli yönetimin menajer oyunlarına gelmeye hiç niyetinin olmadığı kaydedildi.

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