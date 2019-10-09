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  3. Victor Moses'ın devre arası transfer döneminde Chelsea'ye dönmeyi planladığı iddia edildi

Victor Moses'ın devre arası transfer döneminde Chelsea'ye dönmeyi planladığı iddia edildi

Victor Moses'ın devre arası transfer döneminde Chelsea'ye dönmeyi planladığı iddia edildi

Fenerbahçe’nin geçen sezonun devre arası transfer döneminde Chelsea’den 1,5 yıllığına kiraladığı Victor Moses’ın ocak ayında İngiltere Premier Lig ekibine dönmeyi planladığı iddia edildi.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ocak ayında Nijeryalı oyuncuyu 1.5 sezonluğuna kiraladı ancak Moses, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle bekleneni veremedi.

Tecrübeli futbolcunun, ara transfer döneminde Türkiye'den ayrılarak Chelsea'ye dönmeyi planladığı öne sürüldü.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, Transfer yasağı bulunan Maviler'in, Moses'ın dönmesine sıcak baktığı öğrenildi.

Başarılı oyuncu sezon başında da Conte'nin çalıştırdığı İnter'in gündemine gelmişti.

Sarı lacivertlilerin formasını toplamda 17 kez sırtına geçiren 28 yaşındaki futbolcunun 5 gol ve 2 asisti bulunuyor.

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