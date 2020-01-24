Victor Moses veda mesajından Comolli'yi sildi!

Inter'e imza atan Vİctor Moses, Damien Comolli'ye teşekkür ettiği bölümü silip yeni bir paylaşımda bulundu.

F.Bahçe Victor Moses'la yollarını ayırdığını TFF'ye bildirdi. Tecrübeli futbolcu, İnter'le sözleşme imzaladı. Bu ayrılık sonrası 1.5 milyon Euro maaş yükünden kurtulan F.Bahçe, fesih tazminatı olarak da 1 milyon Euro kazandı.

Moses'ın F.Bahçe'ye veda mesajı da olay oldu. Fenerbahçe'ye teşekkür adına sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan Moses, yaptığı paylaşımı kaldırdı. Ardından Damien Comolli'ye teşekkür ettiği bölümü silip yeni bir paylaşımda bulundu.

(Sabah)