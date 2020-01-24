Victor Moses veda mesajından Comolli'yi sildi!

F.Bahçe Victor Moses'la yollarını ayırdığını TFF'ye bildirdi. Tecrübeli futbolcu, İnter'le sözleşme imzaladı. Bu ayrılık sonrası 1.5 milyon Euro maaş yükünden kurtulan F.Bahçe, fesih tazminatı olarak da 1 milyon Euro kazandı.
Moses'ın F.Bahçe'ye veda mesajı da olay oldu. Fenerbahçe'ye teşekkür adına sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan Moses, yaptığı paylaşımı kaldırdı. Ardından Damien Comolli'ye teşekkür ettiği bölümü silip yeni bir paylaşımda bulundu.
(Sabah)
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yaptığı her basın toplantısı sonrası başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerle karşı karşıya geliyor. Peki bu çatışmanın arkasında yatan sebep ne? Konunun Arda Turan ile ilgisi var mı?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçları tamamlanırken, çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
F.BAHÇE’NİN Alman yıldızı Max Kruse’nin de talipleri artıyor.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Çaykur Rizespor maçını locasında izledi.
Galatasaray, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Çaykur Rizespor'u rövanşta 2-1 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.
Fikret Orman, Çebi ve yönetimine yüklendi: “Para yok diyorlar. Kimse ‘aday olun’ demedi. Neden oldunuz!”
Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın eylül ayında Burak Yılmaz ile imzaladığı ve 2022'de sona erecek yeni mukaveleye göre 34 yaşındaki yıldız oyuncu, 25.2 milyon TL garanti ücret alacak. Bonuslarla birlikte rakamın 34.8 milyon TL'ye çıkma ihtimali bulunuyor. Ayrıca sözleşmede yer alan opsiyon kullanma hakkı da Beşiktaş'tan alınarak Burak Yılmaz'a verildi.