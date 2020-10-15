Victor Moses Spartak Moskova'ya transfer oldu

Fenerbahçe'de pek parlak bir dönem geçiremeyen ve sonrasında gittiği Inter'de de başarılı olamayan Victor Moses, transfer penceresinin açık olduğu Rusya'ya gitti.
Spartak Moskova, Chelsea'de kadro dışı bırakılan Nijeryalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Chelsea ile son maçına 2018'in Ekim ayında çıkan Moses, ardından Fenerbahçe ve Inter'de kiralık dönemler geçirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşması sonrası maçın gözlemcisi Yunus Yıldırım'la bir restoranda çekilen görüntüleri sosyal medyaya düşen hakem Fırat Aydınus hakkında soruşturma başlattı. MHK, Aydınus ve Yıldırım'dan savunma istedi.
Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Alınan kararlar doğrultusunda Beşiktaş'ın, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarına yaptığı itirazlar reddedildi.
Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı ve performansıyla büyük beğeni toplayan genç kaleci Altay Bayındır, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Ajax'ın CEO'su efsane file bekçisi Edwin van der Sar, İngiltere-Türkiye U21 maçında başarılı kaleciyi takibe aldı. Hollanda devinin Altay'ı izlemeye devam edeceği ifade edilirken Fenerbahçe yönetimi, cazip bir teklif gelmesi halinde sezon sonunda genç file bekçisini satmayı planlıyor.
Yeni sezona müthiş giren ancak sonraki haftalarda yine hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao'nun devre arasına kadar göstereceği performans, Galatasaray'daki geleceğini belirleyecek. Kolombiyalı golcünün olumsuz bir durumda, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'ye transferi bir hayli yüksek ihtimal.
Fenerbahçe'nin sorunlu bir şekilde ayrıldığı Max Kruse, yeni takımında da ilginç bir şekilde gündem olmayı başardı.
Fenerbahçe ile sözleşme uzatma konusunda sıkıntılar yaşayan 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, Ümit Milli Takımı'mızın İngiltere'yle karşılaştığı maçta Manchester United scoutları tarafından izlendi.