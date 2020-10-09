Victor Moses Lokomotiv Moskova'ya imza attı

Fenerbahçe'de pek parlak bir dönem geçiremeyen ve sonrasında gittiği Inter'de de başarılı olamayan Victor Moses, transfer penceresinin açık olduğu Rusya'nın yolunu tutuyor.
Chelsea'de kadro dışı bırakılan Nijeryalı oyuncuyu Lokomotiv Moskova'nın 10 milyon euro satın alma opsiyonu ile birlikte kiralayacağı belirtildi.
Moskova ekibinin eski genel direktörü Ilya Gerkus, "Moses ile bir süredir görüşülüyordu, anlaşma kısa sürede açıklanır" şeklinde açıklama yaptı.
Chelsea ile son maçına 2018'in Ekim ayında çıkan Moses, ardından Fenerbahçe ve Inter'de kiralık dönemler geçirdi.
Fenerbahçe, bu sezon renklerine bağladığı oyuncuların sözleşmelerinde köklü değişikliğe gitti.
Hıncal Uluç, Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın son dönemdeki tavırlarına tepki gösterdi.
Aylardır taraftar gelirinden yoksun olan ve en azından locaları açtırarak sıcak paraya kavuşmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, bu konuda ortaklaşa çalışmalar yapıyor.
Süper Lig'de mücadele eden 21 kulüp, birinci transfer ve tescil döneminde 45 farklı ülke vatandaşı olan 111 yabancı futbolcuyu Türkiye'ye getirdi.
Almanya maçındaki performansı ve müthiş golüyle alkış alan Ozan Tufan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avrupa devi, tecrübeli orta saha oyuncusunu yakın takibe aldı.
Galatasaray'da bu sezon hiç süre almayan Kerem Aktürkoğlu için yapılan plan belli oldu.