Victor Moses, İtalya yolcusu

SPOR GÜNDEMİ

Olay iddia! 'Lemina beni darp etti' Olay iddia! 'Lemina beni darp etti' TV8’DE yayınlanan Gel Konuşalım’da G.Saraylı Lemina ve eski Beşiktaşlı futbolcu Ömer Şişmanoğlu için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Vedat Muriqi için yeniden geliyorlar! Vedat Muriqi için yeniden geliyorlar! Tottenham daha önce de talip olduğu Vedat Muriqi’yi yeniden gündemine aldı. İngilizler, F.Bahçe’nin maddi problemlerini fırsata çevirmek istiyor.

934 kilometrelik çözüm arayışı 934 kilometrelik çözüm arayışı 4 Ocak’ta Hatayspor U16 takımı, dün de Sivasspor U14 ve 15 takımlarını taşıyan otobüs yoldan çıktı. Özellikle 4. Gruptaki takımlar arasındaki deplasman mesafesinin 934 kilometreyi bulması, tehlikenin artmasına yol açıyor. Kulüp yönetimleri çözüm için TFF’ye öneriler hazırlıyor.

Başkan'dan 'Süper' takip Başkan'dan 'Süper' takip Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Berlin’deki zirveye giderken arabada G.Saray-Denizli maçını izlemesi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Alman ve Rus basını, “Alışılmadık bir başkan” yorumu yaptı.

'Huzur Türkiye'de' 'Huzur Türkiye'de' “İstanbul’u en çok seviyorum. Deniz her zaman büyük bir artı. Yılda on ay güneş görebiliyorsunuz. Havalar harika. İyi servis, mükemmel yemek, huzur var. Türkiye’yi çok beğendim.”

Fenerbahçe'de ayrılık haftası Fenerbahçe'de ayrılık haftası Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı bir başka isim olan Miha Zajc konusunda karar bu hafta verilecek.