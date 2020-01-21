Victor Moses Inter'e imza atmak için Milano'ya gitti

Fenerbahçe'deki kiralık sözleşmesi devam eden Victor Moses, Inter ile sözleşme imzalamak için Milano'ya gitti.
Milano'da görüntülenen Moses'ın sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalamak için hazır olacağı kaydedildi. Salı veya Çarşamba günü gerçekleşecek sağlık kontrollerinin ardından Moses'ın Fenerbahçe ile kiralık kontratının sona erdirildiği ve sezonun 2. devresinda Inter forması giyeceğinin açıklanması bekleniyor.
Ayrıca dedikodulara göre Victor Moses'ı Chelsea'den kiralayan Inter'in sezon sonunda 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu da elinde bulundurduğu konuşuluyor. Bilindiği gibi Victor Moses imzayı atarsa Ashley Young'un ardından Inter'in bu sezonki devre arasının ikinci transferi olacak.
Victor Moses bu sezon sakatlıklardan nasibini almış ve Fenerbahçe formasını ligde sadece 6 kez giyip 1 gol 1 asist yapmıştı.
(Sporx)
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Victor Moses, Inter tarafından sağlık kontrollerinden geçirilmek ve sözleşme imzalamak üzere Milano'da görüldü.
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