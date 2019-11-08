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Victor Moses: Gerçekten çok önemli bir galibiyet aldık

Victor Moses: Gerçekten çok önemli bir galibiyet aldık

TFF Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşma sonrası Victor Moses yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Moses'in açıklamaları şu şekilde:

Gerçekten çok önemli bir galibiyet aldık. Tekrar ligin en üstüne geldik. Bunu geçen hafta da yapabilirdik ama önemli olan maça konsantre olup galip gelmekti. Kasımpaşa iyi bir ekip. Kaliteli futboloculardan kurulu. Önemli olan bizim birlik olup buradan mutlu ayrılmamızdı. Kaçırdığımız pozisyonmlar da vardı. Farklı da kazanabilirdik ama önemli olan birlik olup kazanmaktı.


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