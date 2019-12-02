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'Verdiğimiz sözün arkasındayız'

'Verdiğimiz sözün arkasındayız'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Şeffaflık ilkesi ile hareket edeceğimize dair verdiğimiz sözü her daim hatırlıyoruz ve arkasındayız” ifadelerini kullandı.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, camianın beklentilerini bildiklerini ve tüm çalışmaları bu doğrultuda titizlikle yaptıklarını belirtti. Kartal’ın 1 numaralı ismi, kulüp dergisindeki yazısında kulübü iyi taşımayı hedeflediklerine dikkati çekti. Çebi, taraftarlara seslenerek, “Şeffaflık ilkesi ile hareket edeceğimize dair verdiğimiz sözü her daim hatırlıyoruz ve arkasındayız. Göreve geldiğimizde devraldığımız tablonun ne olduğunu en ince ayrıntısına kadar incelerken, bir yandan da bu tabloyu pozitif yönde geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bir olmak, birlik olmak ve söz verdiğimiz Beşiktaş’a kavuşmak için bize verdiğiniz desteğin de gücüyle ilerleyeceğiz” dedi. Çebi, “Taraftarlarımızın başlattığı ve birlik, beraberliğe duyduğumuz ihtiyacın bir göstergesi niteliğindeki #omuzomuzakartalyuvasına kampanyasının sonuçları inanılmazdı. Taraftarımıza bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum” değerlendirmesinde bulundu.


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