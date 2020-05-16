Venezuela'da ligler iptal edildi

SPOR GÜNDEMİ

Nihat Özdemir ligler için yeni tarih verdi Nihat Özdemir ligler için yeni tarih verdi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

'Anlaştık' dediği teknik direktör ortaya çıktı 'Anlaştık' dediği teknik direktör ortaya çıktı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni hocayla ilgili adresi verdi: “Teknik Direktör konusunda çalışmalarımız sürüyor. 40-50 yaşları arasında, aç, çok çalışkan ve disiplinli bir teknik adamla anlaşacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor.”

Sergen'den Gökhan ve Caner kararı! Bizzat açıkladı Sergen'den Gökhan ve Caner kararı! Bizzat açıkladı Başkan Ahmet Nur Çebi dahil 9 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında Beşiktaş'ta gündem bir anda değişirken teknik direktör Sergen Yalçın hem yol haritaları hem de takımdaki gelecekleri merak edilen oyuncuların durumu ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

G.Saray derken Hasan Ali'ye sürpriz talip G.Saray derken Hasan Ali'ye sürpriz talip Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'a Galatasaray ve Medipol Başakşehir'den ciddi teklifler var.

Mario Lemina resti çekti Mario Lemina resti çekti Galatasaray'ın 1 yıl daha kadrosunda tutmak istediği Mario Lemina, kulübü Southampton'a “Galatasaray'da çok mutluyum. Burada tamamen futbola odaklandım ve kendimi buldum. Bırakın Galatasaray'da kalayım” resti çekti.

Sergen'den yönetime: Onu alırsak sıkıntı kalmaz Sergen'den yönetime: Onu alırsak sıkıntı kalmaz Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede “Fabrice N'Sakala'yı alırsak Rıdvan Yılmaz'la birlikte sol bekte sıkıntı kalmaz” dedi.