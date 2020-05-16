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aksam.com.tr
  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 12:16
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  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 12:20

Venezuela'da ligler iptal edildi

Venezuela'da ligler iptal edildi

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Venezuela'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinde 2020 sezonu iptal edildi.

Venezuela Futbol Federasyonu, salgın tedbirleri kapsamında birinci ve ikinci liglerde 2020 sezonunun iptal edildiğini duyurdu.

Liglerde mevcut puan durumlarının geçerli sayılmayacağı ve şampiyon ilan edilmeyeceği belirtildi.

Salgın sebebiyle mart ayında askıya alınan birinci ligde, 6 hafta sonunda 16 puan toplayan Zamora, zirvede yer alıyordu.

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