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  3. Venezuela, Fildişi'ni yenerek ilk galibiyetini elde etti

Venezuela, Fildişi'ni yenerek ilk galibiyetini elde etti

Venezuela, Fildişi'ni yenerek ilk galibiyetini elde etti

Çin düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası A Grubu'nda Venezuela, Fildişi Sahili'nin 87-71 mağlup etti.

Çin düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası A Grubu'nda Venezuela, Fildişi Sahili'nin 87-71 yendi.

Venezuela, gruptaki ilk galibiyetini alırken, Fildişi Sahili ikinci maçını da kaybetti.

Salon: Wukesong

Hakemler: Albert Matthew Myers (ABD), Yener Yılmaz (Türkiye), Harja Jaladri (Endonezya)

Venezuela: Guillent 28, Jose Vargas 8, Ruiz 10, Lewis 3, Colmenares 10, Gregory Vargas 2, Zamora 14, Chourio 5, Graterol 4, Carrera 3

Fildişi Sahili: Abouo 19, Diabate 3, Landry Edi 11, Kone 2, Thompson 15, Adjehi 2, Bamba 13, Fofana 1, Pamba 5, Zerbo

1. Periyot: 26-17

Devre: 49-32

3. Periyot: 73-56

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