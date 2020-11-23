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aksam.com.tr
  • 23 Kasım 2020 Pazartesi 20:08
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Vegan olan Samuel Umtiti'den açıklama: Harika hissediyorum

Vegan olan Samuel Umtiti'den açıklama: Harika hissediyorum

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Fransa Milli Takım'ın ve Barcelona'nın 26 yaşındaki futbolcusu Samuel Umtiti, vegan olduğundan beri harika hissettiğini açıkladı.

Fransa Milli Takımı ve Barcelona'nın stoperi Samuel Umtiti, veganlığa geçmesinden sonra kendisini çok iyi hissettiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde "vegan" olduğunu açıklayan oyuncu, sadece 'bitkisel protein' tüketiyor.

"KİLO VERDİM, GÜÇLENDİM"

Sporx'te yer alan haberde 26 yaşındaki futbolcu, "Veganlık kariyerimde büyük bir fark yaratacak. Fiziksel olarak hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Hem fazla kilolarımı kaybettim hem de kaslarımı geliştirmeyi başardım." şeklinde konuştu.

Umtiti'nin dışında Chris Smalling, Hector Bellerin ve Alex Morgan gibi futbolcular da vegan diyeti uygulayan isimler arasında yer alıyor. Diğer sporlarda Lewis Hamilton, Kyrie Irving, DeAndre Jordan ve Javale McGee gibi sporcular hayatlarını bu yaşayış tarzına adayan isimler arasında yer alıyor.

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