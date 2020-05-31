Vedat'ın menajeri Kosova basınına konuştu: Teklifleri Fenerbahçe'ye ilettim

Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, Kosova basınına konuştu: “Vedat hakkında bilgi isteyen kulüpleri Fenerbahçe ile paylaştım. Vedat'la ilgilenen ve benimle iletişime geçen kulüplerin isimlerini veremem ama İspanya, İngiltere ve İtalya'dan kulüpler olduğu bilgisini verebilirim.”

AKŞAM

Vedat Muriqi’nin temsilcisi Haluk Canatar Kosova’da periskopi.com sitesine konuştu. Canatar şu açıklamaları yaptı: “Muriqi ile Fenerbahçe Kulübü arasında 2023 yılına kadar devam eden bir sözleşme var, bu yüzden Vedat’ın başka bir kulübe transferi konusunda inisiyatif kullanma hakkının Fenerbahçe Kulübü’nde olduğunu belirtmek isterim. Vedat bir profesyonel olarak devam eden sözleşmesine karşı sorumluluk bilinci ve meslek ilkeleri ile her zaman saygılı bir duruş göstermiştir. Vedat bir forvet oyuncusu olarak gol ve asist özellikleri dışında, takım oyununa çok yönlü katkıda bulunan önemli meziyetlere sahip bir oyuncu.

SÜREKLİ MERCEK ALTINDA

Bu özellikleri ile Avrupa’da büyük kulüplerin sürekli mercek altında tuttukları ve kadro yapılarında görmek istedikleri bir oyuncu. Vedat’a Avrupa’nın prestijli liglerinde yer alan kulüplerden gelen ilgi ve pozitif değerlendirmeler gayet doğal ve bizim de beklediğimiz yönde. Şu ana kadar Avrupa’da değişik ülkelerden Vedat hakkında ön bilgi isteyen kulüpler oldu. Ben de bu kulüplerin isimlerini Fenerbahçe ile bilgi amaçlı paylaştım. Vedat ile ilgilenen ve benimle iletişime geçen kulüplerin isimlerini vermeden, sadece İtalya, İspanya ve İngiltere liglerinden kulüpler olduğu bilgisini size verebilirim.

KARİYER PLANINA GÖRE

Kovid-19 sebebi ile bütün Avrupa’da normalleşme süreci yeni başlıyor. Ligler bittikten sonra olabilecek talepleri ve bonservis bedelini değerlendirecek tek adres Fenerbahçe Spor Kulübü’dür. Tabii ki çok önemli bir husus daha var. Vedat’ın şu an Fenerbahçe Kulübü’nde çok mutlu olduğunu, başka bir kulübe transfer olmak gibi bir çaba içerisinde olmadığını özellikle belirtmek isterim. İleriki dönemlerde Fenerbahçe Vedat’ın bonservis bedeli ile satılması konusunda bir karar alırsa o zaman gelen talepler içinden kendi kariyer planlamasına uygun olan bir kulübü tercih eder. Bugünkü koşullarda tercih olarak bir kulüp ve ülke ismi vermemiz yanlış olur.”

DOĞRULADI

İşte Kosova haber sitesi periskopi.com’un Vedat Muriqi’nin menajeri Haluk Canatar’la yaptığı özel röportaj;

