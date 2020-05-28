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aksam.com.tr
  • 29 Mayıs 2020 Cuma 08:00
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Vedat&Altay satılık!

Vedat&Altay satılık!

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İtalyan basını Fenerbahçe'nin koronavirüs salgınından dolayı oluşan mali krizi aşmak için Vedat Muriqi ve Altay Bayındır'ı satacağını iddia etti.

AKŞAM

Vedat ile İngiltere’den West Bromwich, İtalya’dan Lazio ilgileniyor. Altay’ı ise İngiliz ekibi Sheffield Utd istiyor.

GALATASARAY MAÇLARINI UNUTAMIYOR

Öte yandan Fenerbahçe’de forma da giyen Uruguaylı eski oyuncu Diego Lugano, futbola dönülmesi gerektiğini söyledi. Uruguaylı, Fenerbahçe’de unutamadığı gün ve olaylar için de “Galatasaray derbilerini unutamıyorum” diye konuştu.

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Vedat&Altay satılık!
Vedat&Altay satılık!

Vedat&Altay satılık!

İtalyan basını Fenerbahçe'nin koronavirüs salgınından dolayı oluşan mali krizi aşmak için Vedat Muriqi ve Altay Bayındır'ı satacağını iddia etti.

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