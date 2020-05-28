SPOR GÜNDEMİ

Isla'ya erken gala Isla'ya erken gala İlk ayrılık sezon sonu beklenmeden gerçekleşti. Mauricio Isla'nın aile yaşamındaki sıra dışı tutumundan rahatsız olan Sarı-Lacivertliler, flaş bir hamle yaptı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Şilili oyuncuyla 8 hafta kala yollar ayrıldı.

AKŞAM Özel Röportaj: Keşke kaptan olmasaydım AKŞAM Özel Röportaj: Keşke kaptan olmasaydım Trabzonspor'un 1983-84'teki şampiyonluğuna damga vuran Dobi Hasan AKŞAM'a konuştu: “Kaptan olunca takım içi dengeler değişti. İlişkiler bozuldu. Bu durum sahaya da yansıdı. Her şey kötü gitmeye başlayınca bir sezon sonra takımdan ayrıldım. Bugünkü aklım olsaydı, o pazubandı takmazdım.”

Aslan'a yeni Kolombiyalı Aslan'a yeni Kolombiyalı Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Atletico Madrid forması giyen Santiago Arias'ın yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

Vedat&Altay satılık! Vedat&Altay satılık! İtalyan basını Fenerbahçe'nin koronavirüs salgınından dolayı oluşan mali krizi aşmak için Vedat Muriqi ve Altay Bayındır'ı satacağını iddia etti.

Ahmet Nur Çebi mesaiye başlıyor Ahmet Nur Çebi mesaiye başlıyor 14 Mayıs'ta koronavirüse yakalanan Ahmet Nur Çebi'nin karantina süresi bugün doluyor. Başkan, ilk iş olarak Ümraniye'ye gidecek.

12 Haziran'da başlıyoruz 12 Haziran'da başlıyoruz TFF, Süper Lig'in daha önce açıklandığı gibi 12 Haziran'da start alacağını açıkladı. Küme düşme kaldırılmadı. Ayrıca takımlara 3 değil 5 oyuncu değişikliği hakkı tanındı.