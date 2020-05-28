Vedat&Altay satılık!

AKŞAM
Vedat ile İngiltere’den West Bromwich, İtalya’dan Lazio ilgileniyor. Altay’ı ise İngiliz ekibi Sheffield Utd istiyor.
GALATASARAY MAÇLARINI UNUTAMIYOR
Öte yandan Fenerbahçe’de forma da giyen Uruguaylı eski oyuncu Diego Lugano, futbola dönülmesi gerektiğini söyledi. Uruguaylı, Fenerbahçe’de unutamadığı gün ve olaylar için de “Galatasaray derbilerini unutamıyorum” diye konuştu.
İlk ayrılık sezon sonu beklenmeden gerçekleşti. Mauricio Isla'nın aile yaşamındaki sıra dışı tutumundan rahatsız olan Sarı-Lacivertliler, flaş bir hamle yaptı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Şilili oyuncuyla 8 hafta kala yollar ayrıldı.
Trabzonspor'un 1983-84'teki şampiyonluğuna damga vuran Dobi Hasan AKŞAM'a konuştu: “Kaptan olunca takım içi dengeler değişti. İlişkiler bozuldu. Bu durum sahaya da yansıdı. Her şey kötü gitmeye başlayınca bir sezon sonra takımdan ayrıldım. Bugünkü aklım olsaydı, o pazubandı takmazdım.”
Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Atletico Madrid forması giyen Santiago Arias'ın yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.
İtalyan basını Fenerbahçe'nin koronavirüs salgınından dolayı oluşan mali krizi aşmak için Vedat Muriqi ve Altay Bayındır'ı satacağını iddia etti.
14 Mayıs'ta koronavirüse yakalanan Ahmet Nur Çebi'nin karantina süresi bugün doluyor. Başkan, ilk iş olarak Ümraniye'ye gidecek.
TFF, Süper Lig'in daha önce açıklandığı gibi 12 Haziran'da start alacağını açıkladı. Küme düşme kaldırılmadı. Ayrıca takımlara 3 değil 5 oyuncu değişikliği hakkı tanındı.
Okçular Vakfı'nın düzenlediği organizasyonda virüse inat spor kazandı. İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, dün başladı. Bugünkü final sonrasında Başkan Erdoğan da konuşacak.