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Vedat'a izin yok

Vedat'a izin yok

İngiliz temsilcisi Tottenham, F.Bahçe’nin forveti için ocakta teklif yapacak. Ancak şampiyonluk isteyen yönetim, onu sezon sonundan önce satmayacak.

AKŞAM

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu’nda Kosova’nın Karadağ’ı 2-0 mağlup ettiği maçta Tottenham gözlemcileri yine Fenerbahçeli Muriqi için tribündeydi. Yıldız forvet, 1 gol atmayı başardı. İngiliz temsilcisinin ocak ayındaki ara transfer döneminde resmi teklif yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Fenerbahçe Yönetimi, devre arasında onu satmaya sıcak bakmıyor. Bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünülmediği için her şey sezon sonuna kalabilir. Yönetim, önerilecek rakam ne olursa olsun ocak ayında Muriqi’nin boşluğunu doldurmakta zorluk çekeceğini düşünüyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal da yıldız forvetin devre arası satılmasına karşı.

 

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