'Vedat sahaya hükmediyor'

AKŞAM

SENEGALLİ futbolcu Moussa Sow, Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk için favorisinin, eskiden formasını giydiği Fenerbahçe olduğunu söyledi. Türkiye kariyerinde Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantep FK takımlarında oynayan Sow, Gaziantep ile olan sözleşmesinin tamamlanmasının ardından herhangi bir kulüple anlaşmadığını hatırlattı. Sow, futbol oynamaya devam etmek istediğini, bu sebeple bireysel antrenmanlarını aksatmadan sürdürdüğünü bildirdi. Transfer olmak için ocak ayını beklediğini belirten 33 yaşındaki forvet, bir kulüp ismi vermek için henüz erken olduğunu dile getirdi.

BiR SERiYE iHTiYAÇLARI VAR

Eski takımı Fenerbahçe’nin Süper Lig’deki durumunu değerlendiren Sow, “Fenerbahçe’nin bu sezonki durumundan memnunum. Güzel devam ediyorlar. Özellikle orta saha ve hücum hattı için tecrübeli ve iyi oyuncular transfer ettiler” diye konuştu. Şampiyonluk için Fenerbahçe’yi favori gördüğünü vurgulayan Sow, “Fenerbahçe’nin şampiyon olacağına inanıyorum. Son maçlarda mağlubiyetler de aldılar ancak bir seri buldukları takdirde umut ediyorum ki şampiyon olacaklar” şeklinde görüşlerini aktardı. Sarı-Lacivertli takımın forvet oyuncusu Vedat Muriqi’in performansını da değerlendiren Sow, “Fenerbahçe’de uzun zamandır golcü sıkıntısı vardı. Vedat Muriqi’i çok iyi buluyorum. Sahaya hükmediyor ve gollerini de atıyor” ifadelerini kullandı.

iKiNCi DÖNEMDE TUTUNAMADI

Fransa gol kralı olarak Aziz Yıldırım’ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe’ye 10 milyon euroya transfer edilen Moussa Sow, attığı gollerle Türk futbolunda iz bıraktı. Sarı-Lacivertli formayla 185 karşılaşmaya çıkan Sow, rakip filelere 75 gol gönderirken, 32 de asist yaptı. Daha sonra Dubai’ye transfer olup tekrar F.Bahçe’ye dönen Sow, ikinci döneminde beklenen başarıyı gösteremedi. Sow Türkiye’de Bursa formasıyla 12 maçta 4 gol atarken, Gaziantep’te 15 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.