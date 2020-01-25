Vedat Muriqi'yi ağlatan olay! Depremde hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi, Medipol Başakşehir maçı sonrası Elazığ ile Malatya'da gerçekleşen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Vedat Muriqi "Elazığ'da Malatya'da yaralılara acil şifalar. Vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Golümü, galibiyeti depremde vefat eden Miraç Can Dişçi'ye armağan ediyorum. Beni Malatya maçına bekliyordu, mesaj atmıştı. Bugün maça giderken komşusu mesaj attı, kardeşimiz depremde hayatını kaybetmiş. Bu çok acı bir olay. Biz büyük bir ülkeyiz, toparlayacağız. Bir çocuğun böyle hayatını kaybetmesi insanı mahvediyor. Ölümün yaşı olmaz, her ölüm üzücüdür ama böylesi çok zor. Allah, insanın düşmanının başına vermesin. Çocuk sahibi olduktan sonra böyle bir olay sizi daha da derinden etkiliyor. Maça giderken bunu öğrendim ve gerçekten çok kötü oldum." dedi.

"İLK KEZ BU KADAR YORULDUM"

"Geldiğim günden beri ilk defa bu kadar yorulduğumu hissettim, gerçekten tempolu oldu. Rakibin orta sahasında da tempolu oyuncular var normalde, onlar da nefes nefese kaldı."

"DAHA ÇOK ATMALIYIZ"

"Rakibe pozisyon vermememiz sevindirici bir olay, ilk haftalarda bunu pek fazla başaramıyorduk. Çok pozisyona giriyoruz ama daha çok atmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar net pozisyona girdikten sonra farkı açmamız gerektiğini düşünüyorum. "

"ŞAMPİYONLUK GALİBİYETİ"

"Skoru aldık, 3 puanı aldık, önemli bir galibiyet aldık. İnşallah bu galibiyet şampiyonluğu ateşleyen bir galibiyet olacak."