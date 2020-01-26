Vedat Muriqi'ye yakın takip

Kosovalı oyuncu, takımının ilk golünde de 3 rakip oyuncuyu peşinden sürüklerken Max Kruse'nin önünü açıp gizli asist yaptı!
KUZEY MAKEDONYA'DAN MURİQİ TAKİBİ
Vedat için yakın takip vardı dün tribünde. 26 Mart'ta Avrupa Şampiyonası elemelerinde Kosova ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak mücadele öncesinde rakibinin en önemli silahını izlemek üzere Kuzey Makedonya'nın hocası Igor Angelovski karşılaşmayı statta takip ederken bol bol da not tuttu.
(Sabah)
Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena’da ağırladığı Chicago Bulls‘a 106-118 kaybetti. Milli basketbolcumuz Cedi Osman’ın başlattığı yardım kampanyası sonrası depremzedelerimiz için toplamda 385 bin lira yardım toplandı.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için geri sayım başladı... Avcı ile yolları ayıran Siyah-Beyazlı yönetim takımın başına son anda bir sürpriz çıkmazsa Sergen Yalçın'ı getirmeyi planlıyor.
Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Abdullah Avcı'nın oğlu Mert Avcı, kişisel Instagram adresinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
İran ekibi Tractor, “Acınız acımızdır Türkiye. İran Türkleri’nin gönülleri Elazığ’da” mesajını attı. Mesut Özil ise paylaşımında, “Dualarım Türkiye’de depremden etkilenen herkesle… Dualarım sizinle” ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi, Medipol Başakşehir maçı sonrası Elazığ ile Malatya'da gerçekleşen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe taraftarı, karşılaşmanın son dakikalarında anlamlı bir davranışa imza attı.