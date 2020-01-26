Vedat Muriqi'ye yakın takip

Vedat Muriqi bu sezon ligdeki 12. golünü ağlara yolladı.

Kosovalı oyuncu, takımının ilk golünde de 3 rakip oyuncuyu peşinden sürüklerken Max Kruse'nin önünü açıp gizli asist yaptı!

KUZEY MAKEDONYA'DAN MURİQİ TAKİBİ

Vedat için yakın takip vardı dün tribünde. 26 Mart'ta Avrupa Şampiyonası elemelerinde Kosova ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak mücadele öncesinde rakibinin en önemli silahını izlemek üzere Kuzey Makedonya'nın hocası Igor Angelovski karşılaşmayı statta takip ederken bol bol da not tuttu.

(Sabah)