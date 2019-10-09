Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8411
  • 6,4066
  • 280.819
  • 101859
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Vedat Muriqi'ye yakın takip

Vedat Muriqi'ye yakın takip

Vedat Muriqi'ye yakın takip

Premier Lig ekibi Tottenham, F.Bahçe’nin yıldız futbolcusunu ocak ayında renklerine katmanın hayallerini kuruyor.

AKŞAM

İNGİLİZ basını Tottenham’ın bir süredir gündeminde bulunan F.Bahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi’nin transferinin ocak ayında tamamlanabileceğini duyurdu. Sport Witness’e göre Vedat’ı hemen hemen bütün maçlarında takip eden Tottenham, milli aradaki Cebelitarık ve Kosova karşılaşmalarında da oyuncuyu izlettirecek. Kosova formasıyla İngiltere’ye karşı oynadığı futbol ve attığı golle büyük dikkat çeken Vedat’ın Premier Lig’de bir çok ekibin takibinde olduğu da belirtildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Konserimi çekemediler
Serenay Sarıkaya paylaştı, ayakkabıları tartışma konusu oldu
Amerika'ya bir tepki de Yıldız Tilbe'den!
İlk filmi için anlaşma sağladı
Danla Bilic'in yeni imajı sosyal medyayı salladı
<p>Ulus ilçesinde Ulukaya köyündeki mitolojik hikâyeye göre, aşk tanrısı Eros´un, eşinin kendisini s

Bu Şelale Aşk Acısını Dindiriyor!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Komandolar nefes kesti

Milli sensörlü dedektörlerin yerli uydulara entegrasyonu başladı