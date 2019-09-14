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  3. Vedat Muriqi 'teklif aldın mı' sorusunu ilk kez cevapladı: Belki menajerime bir teklif gelmiştir

Vedat Muriqi 'teklif aldın mı' sorusunu ilk kez cevapladı: Belki menajerime bir teklif gelmiştir

Vedat Muriqi 'teklif aldın mı' sorusunu ilk kez cevapladı: Belki menajerime bir teklif gelmiştir

Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı’yla çıktığı maçlarda gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren Vedat Muriqi, transferine dair ilk kez konuştu. Başarılı golcü, “Bana gelen bir teklif yok, belki menajerime bir teklif gelmiştir. Ben Fenerbahçe’ye yeni geldim ve burada başarılı olup şampiyonluklar yaşamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde geçtiğimiz milli maç döneminde ülkesi Kosova forması altında müthiş bir performans gösteren Vedat Muriqi, 2-1 kazanılan Çekya karşılaşmasında 1 gol atarken, İngiltere’ye 5-3 kaybedilen mücadelede de 2 asist ve 1 golle oynamıştı. Son İngiltere sınavında ortaya koyduğu futbolla ilk başta Premier Lig’in devlerinden Tottenham’ın canlı olarak izlettiği Vedat için son olarak da bir başka dev Manchester United düğmeye basmıştı. United’ın, Fenerbahçe’nin, Alanyaspor’la deplasmanda oynayacağı karşılaşmada 25 yaşındaki golcüyü gözlemci ekibinden Krsto Kilibardo’ya izleteceği bildirildi.

“BEN DEĞİL BİZ VARIZ”

Formuyla özellikle Fenerbahçeli taraftarları şampiyonluk yolunda oldukça mutlu eden Kosovalı forvet, son dönemde herkesin kendisinden bahsetmesini doğru bulmadığını vurgulayarak, “Eğer ben başarılı bir performans ortaya koyuyorsam, bu sadece benim sayemde değildir. Çünkü başarı sadece ‘ben’ değil, ‘biz’ olunca gelir. Ne Kosova ne de Fenerbahçe’de tek başıma değil, takım arkadaşlarımla başarı için mücadele ediyoruz” diye konuştu.

“ARKADAŞLARIMIN KATKISI BÜYÜK”

“Attığım gollerde takım arkadaşlarımın da büyük katkısı var” diyerek sözlerine devam eden tecrübeli oyuncu, transfer haberleriyle ilgili olarak da, “Bana gelen bir teklif yok, belki menajerime bir teklif gelmiştir. Ben Fenerbahçe’ye yeni geldim ve burada başarılı olup şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Sezonun henüz başındayız, bizi güzel günler bekliyor ve şu an sadece takımın başarısına ve Alanya karşılaşmasına konsantre olmuş durumdayım” ifadelerini kullandı.

(Fanatik)

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