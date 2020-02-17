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aksam.com.tr
  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 09:10
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  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 09:10

Vedat Muriqi'ye izlenmek yaramadı! Düşüş böyle başladı...

Vedat Muriqi'ye izlenmek yaramadı! Düşüş böyle başladı...

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Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç'in başarılı formu, Avrupa kulüplerinin peşine düşmesine neden oldu. 4 kulüp, Trabzonspor deplasmanına gözlemcilerini göndererek Vedat Muriç’i yakın takibe alırken, büyük düşüşü başladı.

Vedat Muriç, sezonun ilk yarısındaki başarılı performansını ikinci devreye de taşıdı. Kosovalı forvet, Gaziantep ve Başakşehir ağlarını sarstı. 25 yaşındaki oyuncunun başarılı formu, bir kez daha Avrupa kulüplerinin peşine düşmesine neden oldu.

Leicester, Brighton, Monaco ve Frankfurt; Trabzonspor deplasmanına gözlemcilerini göndererek Vedat Muriç’i yakın takibe aldı. Ancak o maçla birlikte Muriç’in büyük düşüşü başladı. Kosovalı forvet, Trabzon, Alanya ve Ankaragücü maçlarında toplam 11 kez kaleyi yokladı, 2 isabet buldu, gol sevinci yaşayamadı.

(Fanatik)

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