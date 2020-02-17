Vedat Muriqi'ye izlenmek yaramadı! Düşüş böyle başladı...

Vedat Muriç, sezonun ilk yarısındaki başarılı performansını ikinci devreye de taşıdı. Kosovalı forvet, Gaziantep ve Başakşehir ağlarını sarstı. 25 yaşındaki oyuncunun başarılı formu, bir kez daha Avrupa kulüplerinin peşine düşmesine neden oldu.
Leicester, Brighton, Monaco ve Frankfurt; Trabzonspor deplasmanına gözlemcilerini göndererek Vedat Muriç’i yakın takibe aldı. Ancak o maçla birlikte Muriç’in büyük düşüşü başladı. Kosovalı forvet, Trabzon, Alanya ve Ankaragücü maçlarında toplam 11 kez kaleyi yokladı, 2 isabet buldu, gol sevinci yaşayamadı.
(Fanatik)
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