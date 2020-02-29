Vedat Muriqi'ten Ali Koç'a gol sözü

Başkan Ali Koç, kendisine inancının devam ettiğini belirterek her futbolcunun böyle dönemler yaşayabileceğini ifade etti. Koç, Vedat'tan transfer spekülasyonlarına kafasını takmamasını ve sadece futbola odaklanmasını istedi.
BİR GALİBİYET HAVAYI DEĞİŞTİRİR
Vedat ise Galatasaray maçı öncesinde yaşadığı hastalığın performansını etkilediğini belirterek, "Antalya maçıyla birlikte inşallah hem ben hem de takım yükselişe geçecek. Çok ağır yara aldık ancak toparlanacağımıza inanıyorum. Bir galibiyet alarak kötü atmosferi bitireceğiz. Ardından maç maç giderek ligi en iyi yerde bitirmek için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
(Sabah)
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