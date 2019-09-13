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  3. Vedat Muriqi'nin sözleşmesinde serbest kalma maddesi olmadığı ortaya çıktı

Vedat Muriqi'nin sözleşmesinde serbest kalma maddesi olmadığı ortaya çıktı

Vedat Muriqi'nin sözleşmesinde serbest kalma maddesi olmadığı ortaya çıktı

Gösterdiği performansla ulusal ve uluslararası basında manşetleri süsleyen Vedat Muriqi’nin sözleşmesinde serbest kalma maddesinin olmadığı ortaya çıktı. Dört yıllık sözleşmesi olan oyuncuyu almak isteyen kulüp, karşısında Fenerbahçe yönetimini bulacak.

Fenerbahçe ile sezona fırtına gibi giren, Kosova Milli Takımı'yla önce Çekya ardından İngiltere karşısında 2 gol, 2 asistle yıldızlaşan Vedat Muriqi, tüm Avrupa'nın gündemine oturdu. Takım arkadaşı Kruse, Kosovalı golcü için "Bayern Münih seviyesinde" derken, İngiliz medyasında "Ocak ayında Premier Lig'in yolunu tutabilir" yorumları yapıldı. Böyle olunca da sözleşme gündeme geldi.

YÖNETİM MADDE İSTEMEDİ

Vedat'ın artan performansı sonrasında ortaya atılan "Oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi var. Parayı getirirse istediği yere gider" iddiaları boş çıktı. Fenerbahçe yönetiminin, Muriqi transferi sırasında "Ciddi bir maliyetle bu transferi gerçekleştiriyoruz. Sözleşmeye böyle bir madde koyamayız" tavrını sergilediği ve Kosovalı golcünün 4 yıllık sözleşmesinde böyle bir maddenin bulunmadığı öğrenildi.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Vedat Muriqi 1 Haziran 2023 tarihine kadar Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncusu. 25 yaşındaki golcünün bonservisinde tek belirleyici ise Fenerbahçe Spor Kulübü... Fenerbahçe yönetimi, Vedat'ı çok uçuk bir rakam olmadıktan sonra sadece Ocak ayında değil sezon sonunda da takımda tutmak istiyor. Sarı-lacivertliler, şimdilik oyuncuyu Şampiyonlar Ligi sahnesinde boy göstermesinin ardından satma planı içerisinde.

VEDAT'I TAKİBE ALAN TAKIMLAR

İNGİLTERE'DEN

Tottenham

West Ham

İTALYA'DAN

Milan

Napoli

İnter

İSPANYA'DAN

Atletico Madrid

Valencia

(Sabah)

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